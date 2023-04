Algérie: Arkab reçoit le vice-président du groupe chinois d'ingénierie chimique CNCEC

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, mardi, une délégation du groupe national d'ingénierie chimique de Chine (CNCEC), conduite par son vice-président, Wu Xiangong, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue le dossier du partenariat entre, d'un côté, le Holding chinois et ses filiales, et de l'autre, le groupe Sonatrach, le groupe ASMIDAL et le groupe Manadjim El Djazair (MANAL), portant sur le Projet Phosphates Intégré (PPI) et les projets d'infrastructures y afférents, ajoute la même source.

M. Arkab a, en outre, mis en exergue "l'importance de ce projet, à travers Sonatrach, Manadjim El Djazair et ASMIDAL, dans la valorisation des ressources minérales créatrices de richesse, ainsi que dans la fourniture des matières premières des différentes industries notamment manufacturières, en plus de celles à forte valeur ajoutée, soulignant l'importance de l'échange d'expertises, du transfert de la technologie et de la formation".