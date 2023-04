Algérie: Boughali reçu par le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a été reçu par le président de l'Assemblée nationale de la République de la Côte d'Ivoire, M. Adama Bictogo, à l'occasion de sa participation à la cérémonie d'ouverture de la session de l'Assemblée ivoirienne, et ce en présence de l'ambassadeur d'Algérie dans ce pays, M. Idris Bouassila, a indiqué un communiqué de l'APN.

Lors de cette rencontre, M. Boughali a salué la nature des "relations fraternelles" unissant les deux pays, tout en aspirant à les consacrer notamment dans les domaines d'intérêt commun, à leur tête, "les échanges commerciaux et l'investissement", lit-on dans le communiqué.

A ce propos, les présidents des deux assemblées ont mis l'accent sur l'impératif de "saisir les opportunités et le climat propice à l'investissement, d'autant plus que les deux pays disposent de moyens en vue de réaliser leurs intérêts et bénéfices".

A son tour, M. Adama a réitéré, lors de cette rencontre, ses remerciements à M. Boughali et la délégation qui l'accompagne, pour leur présence et participation à la cérémonie d'ouverture de la session de l'Assemblée ivoirienne, saluant "le rôle de l'Algérie et ses efforts sur la scène africaine, pour la concrétisation de la paix et de la stabilité".

Le responsable ivoirien a également mis en avant l'importance de "consolider davantage les relations bilatérales entre les deux pays et Parlements, à travers l'échange de visites, les groupes d'amitié parlementaires et leur dynamisation pour l'échange des expertises et des expériences".

Dans le cadre de la coopération entre les deux assemblées, M. Adama a demandé au président de l'APN, d'apporter "son aide en vue d'assurer la réussite de la Conférence de l'Union des Assemblées Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), prévue en Côte d'Ivoire en avril 2024, sachant que M. Boughali est le président en exercice de la 17e session".