Algérie: Constantine - Nécessité de parachever les projets de restauration dont le gel a été levé

CONSTANTINE — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a affirmé mardi à Constantine la nécessité de parachever dans les plus proches délais les projets de restauration inscrits pour la wilaya dont le gel a été levé.

Dans une déclaration à la presse en marge de son inspection de plusieurs projets et sites historiques dans la vieille Médina de Constantine dans la cadre d'une visite de travail dans la wilaya, la ministre a insisté sur "l'impératif parachèvement des huit projets dont le gel a été levé en 2022".

Il s'agit, a précisé la ministre, de l'étude et du suivi de la restauration d'édifices, la restauration d'hôtels et de bains, la réhabilitation de l'école El Kettania, l'aménagement scénographique et l'équipement du musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles palais Ahmed Bey, la restauration des zaouïas en plus des deux opérations de réhabilitation des ruelles et de reconstruction de la partie basse de la Souika et ses jardins.

La ministre s'est enquise des travaux de restauration des anciennes mosquées, faisant état d'un programme de restauration et de réhabilitation de sept mosquées de la wilaya dont trois ont été exécutées et concernent les mosquées Hassan Bey, la mosquée Djemaâ El Kebir et la mosquée Bachtarzi et deux sont en cours au niveau des mosquées Sidi Lakhdar et Rebaine Chérif dont les travaux à 80 % exécutés devront être achevés mai prochain outre le lancement de l'étude de restauration des mosquées Sidi Affane et Sidi El Kettani.

La ministre a insisté sur l'importance de la revalorisation des édifices de la veille Médina dont Dar Daïkha, la demeure et l'imprimerie d'Ibn Badis et le moulin en plus du projet d'aménagement scénographique et l'équipement du musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles palais Ahmed Bey actuellement en étude. Les travaux débuteront immédiatement dès la fin des procédures de désignation de l'entreprise de réalisation.

Mme Mouloudji a fait état à l'occasion d'un programme national de généralisation des écoles de musique aux communes, précisant que l'opération commencera, dans une première étape, dans six wilayas.

En marge de la cérémonie d'ouverture dans ce cadre de la première école de musique à la maison de la culture Hocine Aït Ahmed de la commune d'El Khroub, la ministre a précisé que ces écoles seront ouvertes en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire.

Elle a indiqué en outre que les autorités locales "prendront en charge l'équipement du siège de l'institut qui se trouve à la maison de la culture Hocine Aït Ahmed de la commune d'El Khroub", précisant que des enseignants de l'institut régional de musique et des associations de musique assureront l'encadrement.

Mme Mouloudji a rappelé d'autre part que son département a déposé une demande auprès de l'UNESCO pour l'inscription du dossier "Costume féminin de cérémonies dans le grand Est algérien : savoirs et savoir-faire associés à la confection et à la parure de la gandoura et de la melehfa" sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Elle a ajouté avoir donné des instructions en mai passé aux services centraux et locaux au niveau des wilayas de l'Est algérien pour préparer minutieusement ce dossier.

La ministre a relevé que l'élaboration de ce dossier a mis à contribution plusieurs acteurs dont des académiciens, des chercheurs, des associations culturelles et des artisans, assurant qu'il a été déposé dans les délais fixés (31 mars passé).