Algérie: Festival de la musique et de la chanson citadine - Interaction remarquable avec le public à la soirée de clôture

ANNABA — La seizième édition du Festival culturel national de la musique et de la chanson citadine d'Annaba a été clôturée mardi soir par des extraits lyriques interprétés par les artistes Lyès Ksentini et Nada Rayhane.

Une panoplie de chansons diverses tirées du patrimoine musical algérien a été interprétée au cours de cette soirée de clôture entamée par l'artiste Lyès Ksentini qui a chanté des extraits alliant entre le malouf annabi et le chaâbi assimi et suscitant une interaction remarquable avec le public venu nombreux au théâtre régional d'Annaba.

L'artiste Nada Rayhane a interprété dans son show musical une variété de chansons du patrimoine andalou et assimi avant de clore son récital par des chansons du patrimoine Annabi dont "Idoum H'nakom" et "Baba Belmansour" dans une ambiance de fête animée également par les youyous des familles présentes à cette soirée de clôture.

La manifestation de 6 jours a connu également l'organisation de conférences sur la musique et le patrimoine musical algérien et autres genres et styles de la musique et de la chanson chaâbi en plus de l'animation d'ateliers de formation sur les instruments musicaux et leurs utilisations dans les différents genres artistiques au profit des artistes amateurs.

La 16ème édition du Festival culturel national de la musique et de la chanson citadine d'Annaba a été organisée par le Commissariat du festival en collaboration avec la direction de la culture et des arts d'Annaba et le Théâtre régional Azzeddine-Medjoubi.