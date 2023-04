Algérie: Constantine/Hadj 2023 - Lancement de l'opération de consultations médicales et de vaccination des futurs pèlerins

CONSTANTINE — L'opération de consultations médicales et de vaccination des futurs pèlerins inscrits au titre de l'exercice 2023 a été lancée mercredi dans divers établissements du secteur de la santé de la wilaya de Constantine, a-t-on appris auprès de la Direction de la santé et de la population (DSP).

Trois (3) comités médicaux composés de médecins généralistes et spécialistes ont été mobilisés par la Direction locale du secteur pour effectuer les consultations médicales dans les polycliniques de la cité Boumerzoug, dans la ville de Constantine, la ville Massinissa, dans la commune d'El Khroub, et celle de la commune de Didouche Mourad, a précisé à l'APS le chargé d'information et de communication de la DSP Amire Aidoune.

Des campagnes de vaccination contre la Covid-19, la grippe saisonnière, la méningocoque, la diphtérie et le tétanos ont également été lancées, parallèlement aux contrôles et aux examens au travers l'ensemble des services d'épidémiologie et de médecine préventive relevant des six (6) établissements publics de santé de proximité (EPSP) de la wilaya, a-t-il ajouté.

Des équipes pluridisciplinaires regroupant des médecins et agents paramédicaux ont été désignées pour assurer le bon déroulement de cette opération au niveau des douze communes de la wilaya.

Afin de mener à bien cette action, un programme à été mis sur pied par la direction du secteur en étroite collaboration avec des équipes médicales dans le but de faciliter l'accessibilité des pèlerins des zones reculées aux structures sanitaires, a-t-on indiqué à la DSP.