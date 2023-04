Congo-Kinshasa: En vue de créer des millionnaires congolais et sauver l'économie nationale - Patrick Onoya préconise la 'financiarisation' de l'économie dans le secteur privé par l'Etat Congolais

A l'image d'autres nations du monde qui ont su créer des millionnaires locaux avec des financements et exonérations au secteur privé, Patrick Onoya, lobbyiste et expert en investissement, préconise l'implication active de l'Etat congolais dans la facilitation d'un espace de propulsion, lequel, selon lui, facilitera de booster l'économie nationale et de créer plus de millionnaires congolais. Une théorie que le lobbyiste a défendu à l'occasion de la célébration de 10 ans d'existence de la firme BREAKFAST CONNEXION, vendredi 31 mars 2023, après le lancement du nouveau service "PROPULSION'SPACE".

Persuadé que c'est l'Etat qui fabrique les millionnaires au niveau national en créant un cadre ou l'environnement qui permet au secteur privé de se développer, le professeur Onoya insiste sur la "financialisation" de l'économie dans le secteur privé, gage de la stabilité même de l'économie du pays. Il pense que cela n'est possible que si l'Etat chiffre lui-même sa philosophie de la croissance économique, et qu'il soit non pas pourvoyeur mais incitateur. Il justifie cet argumentaire par la difficulté liée au financement et circuit économique comme le principal ombrage qui dérange les entrepreneurs congolais.

« Aujourd'hui, on parle de Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, mais on se rend compte que Dangote est un milliardaire fabriqué par l'Etat Nigérian. De même pour Toni Oloumelou et tant d'autres. Les selfs mad mans existent, mais c'est des cas rares à compter de doigts », a expliqué le lobbyiste, qui suggère que l'Etat congolais se serve du paradigme du Nigéria.

Tout en reconnaissant un apport pas de moindre du nouveau service "PROPULSION'SPACE" de l'entreprise BREAKFAST CONNEXION, Onoya signale que ce réseau peut créer jusqu'à plus d'une dizaine de millionnaires congolais, même si cela est insignifiant pour que le pays s'envole et connaisse un vrai développement. «Le secteur privé Propulsion's peut y arriver nécessairement mais ça sera naturellement à petite échelle ; c'est à dire qu'il pourra aider un, deux, trois, cinq dix ou quinze entrepreneurs congolais, mais la vision du développement pour qu'Un pays se développe se conjugue toujours au pluriel c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à cinq cents, mille, deux milles, trois milles millionnaires, et cela deviendra facile à partir du moment où l'Etat va s'impliquer et va mettre en place des réformes qui conviennent», a indiqué Patrick Onoya.

C'est ainsi qu'il a réitéré que "pour qu'il ait beaucoup de ce genre d'initiative telle que Propulsion's, il faut que l'état s'implique". Sinon, BREAKFAST CONNEXION est un réseau d'affaires permettant de mettre en relation les entrepreneurs et les autres intervenants du monde des affaires en République démocratique du Congo. Il fait partie des services que dispose de BREAKFAST CONNEXION, entreprise chère à M. Albert Ntoni.