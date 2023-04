Congo-Kinshasa: L'empire Luba ou la constellation Luba et les origines de l'empire

L'empire Luba est l'une des entités politiques qui ont existé sur l'espace qui deviendra la RDC avant l'arrivée des européens. Comprendre l'empire Luba nous permettra de comprendre aussi la pratique et la mentalité politique d'une partie de nos ancêtres.

I. La constellation Luba

Mais il nous semble important, afin d'éviter des confusions possibles, de donner quelques explications sur le concept « Luba ». En RDC, le mot Luba est utilisé pour désigner trois communautés distinctes : Luba shakandi, les Luba Lubilanji et les Luluwa.

1. Les Luba Shakandi

Les Luba Shakandi, que certains appellent aussi les Luba loolo, est l'ensemble des populations Luba qui habitent les quatre provinces du grand Katanga et qui parlent la langue Kiluba. A la veille de l'indépendance, Jason Sendwe et ses camarades vont créer une structure politique qu'ils dénomment Association des Baluba du Katanga. Balubakat en abrégé. Par glissement sémantique, le nom de l'association va devenir le nom de la population. C'est comme ça que les Luba Shakandi sont aussi appelés les Balubakat (mulubakat au singulier). Voici quelques figures emblématiques de cette tribu.

1° Jason Sendwe, président de la Balubakat. Il s'est opposé, politiquement et militairement, à la sécession du Katanga.

2° Laurent Désiré Kabila, président à 19 ans de la jeunesse Lubakat (Jeukat). Nommé par Jason Sendwe, il va combattre militairement les sécessionnistes. 37 ans plus tard (1997) il deviendra le 3e Président de la RDC.

3° Masangu a Mwanza, premier ambassadeur du Congo en Belgique (96 ans cette année). C'est le père de Jean-Claude Masangu, ancien gouverneur de la Banque Centrale du Congo.

4° Gabriel Kyunguwa Kumwanza, membre fondateur de l'UDPS et ancien gouverneur du Katanga.

5° Ilunga Ilunkamba, ancien Premier Ministre.

2. Les Luba Lubilanji

Les luba Lubilanji sont l'ensemble des populations qui ont le tshiluba comme langue vernaculaire et qui habitent la province du Kasaï Oriental. On retrouve aussi les Luba Lubilanji, (à Kinshasa, on les appelle simplement les Luba) dans le territoire de Ngandajika, dans la province de Lomami et dans le territoire de Lusambo (Les BakwaMputu) dans la province du Sankuru.

Quelques figures des Luba Lubilanji

1° Albert Kalonji, président du MNC-Kalonji et principal acteur de la sécession du Sud-Kasaï en 1960. Ministre national de l'Agriculture du gouvernement de Moïse Tshombe en 1964.

2° Jonas Mukamba, ancien commissaire général en 1960 et PAD de la MIBA.

3° Etienne Tshisekedi, ancien ministre de l'intérieur, membre fondateur et président de l'UDPS. Ancien Premier Ministre. Père de l'actuel président de la République.

4° Raymond Tshibanda, ancien Dircab du Président Joseph Kabila et ministre des Affaires Etrangères

5° NgoyiKasanji, ancien gouverneur du Kasaï-Oriental et député national.

3. Les Luluwa

Les Luluwa sont les Luba qui habitent dans les territoires de l'ancienne province du Kasaï-Occidental, aujourd'hui divisée en province du Kasaï et du Kasaï-Central. Leur nom Luluwa vient du fait qu'un noyau important de cette communauté habite au bord de la rivière Luluwa. C'est la même tribu que les Luba Lubilanji. Sauf qu'il existe quelques différences mineures d'ordre linguistiques et alimentaire. Par exemple, à Mbuji-Mayi (fief des Luba Lubilanji), on dit « Mamu » et « Tatu » pour dire Maman et Papa ; à Kananga (fief des Luluwa), les vieux diront « Nyoku » et « Nyisu ». Aussi chez les Luluwa, le chien ne fait pas parti de leur menu.

Voici quelques figures Luluwa :

1° Mabi Mulumba, professeur d'université et ancien Premier Ministre et président de la Cour des comptes.

2° Tshibwabwa Ashila Pashi, ancien ambassadeur du Zaïre en Belgique, membre du comité central du MPR et sénateur.

3° Mutombo Bakafwa Nsenda, ancien gouverneur de la province du Kasaï-Occidental et ministre de la justice. Actuellement ambassadeur de la RDC en Allemagne.

4° François Beya, ancien directeur général de la DGM et conseiller spécial du président Félix Tshisekedi.

5° Claudel Lubaya, ancien gouverneur de la province du Kasaï-Occidental et député national en fonction.

Après cette brève présentation de la constellation Luba, nous pouvons survoler maintenant l'histoire de l'empire Luba.

II. Les origines de l'empire Luba

Géographiquement, l'histoire de l'empire Luba se déroule dans l'actuelle province du Katanga. Elle commence dans la petite chefferie des Bene-Kalundwa. Cette chefferie comporte 3 clans :

§ Les Beney-Ngandu ;

§ Les Bene-Kabeya ;

§ Les Songye.

1. La reine Cimbale Banda, la fondatrice

Une femme commerçante très dynamique, du nom de Cimbale (prononcer Tshimbale) Banda va prendre la tête de cette chefferie et la faire évoluer, en y incorporant des territoires voisins vers le royaume. On lui prêtait des pouvoirs surnaturels de guérison. C'est cette première reine du royaume Luba qui a appris aux Kanyoka (la tribu de sa mère) comment extraire l'huile de palme.

La reine Cimbale Banda va épouser un riche commerçant Songye du nom de Mukondwe Kabelwa. Et, pour une raison qui nous échappe, elle va céder le pouvoir à son mari Songye. Le couple royal va avoir deux enfants : Cifute (Tshifute), une fille et Kasongo Kabobola, un garçon.

A la mort du roi Mukondwe, sa fille Cifute lui succède au trône parce que son frère était encore trop jeune. Devenue reine, Cifute épouse un grand chasseur d'origine Lunda du nom de Kabeya Mukundwe. Lors d'une fête, la reine Cifute, qui avait ses règles, se fait représenter par son mari. Mais au fil du temps, cette représentation prendra un caractère permanent. Et le mari deviendra le roi c'est-à-dire le vrai détenteur du pouvoir.

2. L'avènement de Kongolo

Vers le XIVe siècle, un chasseur -guerrier Songye, originaire du Nord du royaume vient prendre le pouvoir. Certainement, cet étranger s'est imposé par la force ; mais, sa sociabilité va le rendre très populaire. Il sera le premier souverain à se faire introniser sur une peau de Léopard. Rapidement et de manière méthodique Kongolo va agrandir le territoire du petit royaume Luba en y intégrant d'autres royaume et chefferies voisins. Le royaume Luba devient l'empire Luba tellement l'espace s'est agrandit et le système politique est devenu plus complexe.

Le premier Mulopwe

C'est Kongolo qui va introduire dans la culture Luba le concept du « Bulopwe », c'est-à-dire de l'autorité sacrée qui se transmet par le sang. Il est le premier « Mulopwe », le chef suprême, qui a des qualités surnaturelles. Il est en contact avec les esprits des ancêtres qui l'assistent dans la gestion de l'empire.

3. Ilunga Mbindi (ou Mbindji)

Au cours de son règne, le Mulopwe Kongolo va recevoir la visite d'une hôte de marque : Ilunga Mbindji. Ce dernier est membre de la tribu Kunda, un sous ensemble des Hemba. Pour le professeur Isidore Ndaywel, il serait originaire de l'actuelle province du Maniema.

Ilunga Mbindji s'installe à Mwibele, capitale de l'empire Luba où il va épouser les deux soeurs de l'empereur Kongolo : Bulanda et Mabela.

Lorsque ces deux épouses tombent enceintes, Ilunga Mbindji se fâche avec Kongolo et décide de retourner chez lui.

Les enfants d'Ilunga Mbindi

Après son départ, Bulanda donne naissance à un garçon qu'elle appelle Ilunga, comme son père. Et Mabela accouche de Kisulu Mabele. A l'âge adulte, Ilunga va accompagner son oncle Kongolo dans ses campagnes militaires en vue d'étendre son empire. Ilunga va se révéler être un guerrier intrépide et un excellent commandant. Il va être surnommé « Kalala » qui signifie général ou chef de guerre.

L'oncle devient jaloux de son neveu

Mais ses succès militaires et la réputation grandissante d'Ilunga Kalala vont susciter de la jalousie chez son oncle le Mulopwe Kongolo. L'empereur va fomenter plusieurs tentatives d'assassinats d'Ilunga Kalala ; qui vont toutes échouer. Se sentant en danger, Ilunga Kalala quitte l'empire pour le pays de son père Ilunga Mbindji ; d'où il reviendra avec ses propres troupes en vue de combattre son oncle.

Le Mulopwe Kongolo tue sa mère

A la veille des affrontements militaires avec son neveu, l'empereur Kongolo va prendre la grave décision de tuer sa propre mère en l'enterrant vivante. Il aurait reproché à sa mère le fait que régulièrement elle prophétisait que IlungaKalala va l'évincer du pouvoir. Cet acte barbare, enterrer sa propre mère vivante, va valoir à Kongolo le surnom de « Mwamba » qui signifie l'insensible.

5. Les Luluwa, les Songye, les Kanioka quittent l'empire.

La guerre entre Kongolo Mwamba et Ilunga Kalala va créer un climat d'insécurité généralisée dans l'empire Luba. Ceci va amener des communautés entières à quitter l'empire pour se diriger vers l'Est, dans la région qui s'appelle aujourd'hui le Kasaï. Les 5 groupes qui font partie de la première vague migratoire sont :

§Bena - Luluwa ;

§Bena - Konji ;

§Bakwa - Luntu ;

§Songye ;

§Kanioka.

Ces populations originaires du Katanga vont trouver au Kasaï les Bakete, les Salampasu et les Babindji. La langue Kiluba que certains de ces migrants parlent va se mélanger avec les langues des autochtones; en particulier, le Kikete, pour donner naissance à une nouvelle langue, le Tshiluba.

6. La mort du Molopwe Kongolo Mwamba

Acculé par les militaires d'Ilunga Kalala, le Mulopwe Kongolo va s'enfuir et se cacher quelque part. Trahi par ses propres soeurs, Kongolo est arrêté par Ilunga Kalala, qui le fait décapite. La tête du premier empereur Luba est boucanée et le reste du corps enterré sous le lit d'une rivière. Enterrer un grand chef sous le lit d'une rivière deviendra une coutume dans plusieurs tribus du Kasaï. Par exemple, c'est ainsi qu'ont été enterrés :

§ L'ancien ministre des Finances, André-Philippe Futa en 2009 ;

§ L'ancien Chef de l'Etat sécessionniste du Sud-Kasaï, Albert Kalonji « le Mulopwe » 2015 ;

§ L'ancien sénateur et grand chef des Bena-Luluwa, Emery Kalamba.

Ilunga Kalala devient le Mulopwe

Après sa victoire, Ilunga Kalala va être intronisé comme deuxième Mulopwe ou Chef suprême de l'empire Luba. C'est sous son règne que l'empire Luba atteindra son apogée.

En effet, le Mulopwe Ilunga Kalala va encore étendre son empire par des conquêtes militaires ou par des ralliements négociés d'autres chefferies.

Ilunga Mukulumpa et la deuxième vague des migrants Luba

Au 18e siècle, un conflit de succession au trône du Mulopwe va conduire l'aîné, candidat au trône, qui s'est senti préjudicié par l'intronisation de son cadet, à quitter l'empire Luba avec sa clientèle politique et ses partisans. C'est le second mouvement migratoire vers le Kasaï. Cette vague constituera le noyau des Luba Lubilanji. Le candidat Mulopwe malheureux s'appelait Ilunga Mukulumpa qui veut dire Ilunga l'aîné. C'est lui qui sera à l'origine de la création de l'actuelle chefferie des Bakwakalonji, dans le territoire de Tshilenge, Province du Kasaï-Oriental.

Comment cet empire était était-il organisé ? Qui sont les « Kilolo » ? Le Tshibangu ? Les « Twite » dans l'empire luba ?

A suivre !

Thomas LUHAKA LOSENDJOLA« Omenyama »

Vos observations, corrections et critiques sont les bienvenues

