Afrique: Construction du siège de la Fondation du Pape François pour l'Afrique

L'archevêque métropolitain de Kinshasa, le Cardinal Fridolin Ambongo, a procédé, mercredi 29 mars 2023, à la pose de la première pierre et bénédiction du siège social de la Fondation Pape François pour l'Afrique (FOPAFA) qui est dirigée par la Révérende-soeur Rita Mboshu Kongo. Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, et plusieurs illustres personnalités du pays ont pris plaisir à assister à cette brève cérémonie qui aura été une occasion pour l'Archevêque de Kinshasa de dévoiler les raisons de la mise en oeuvre de ce projet pontifical.

D'après le Cardinal Ambongo, la FOPAFA est une oeuvre caritative qui opère en République Démocratique du Congo depuis quelques années, pour assurer la diffusion et la mise en pratique de l'enseignement du magistère du Pape François. Le Prélat a saisi ce moment pour remercier le Président Félix Tshisekedi pour le don du terrain offert à l'église.

SelonlaRévérende soeur Rita Mboshu Kongo "cette fondation a pour but de former les femmes à une vie cohérente, à l'autonomisation, à la liberté responsable, à la participation active et à l'humanisation de la société conformément au Mastère de l'Eglise, et spécialement l'enseignement du Pape François, les préparer à leurs responsabilités présentes et futures, à travers la sensibilisation par la prise de conscience face aux différents défis actuels et futurs de l'église et du monde".

Principales missions de la FOPAFA

«Assurer la formation permanente intégrale des jeunes couples, des familles, des intellectuels, pour une meilleure prise de conscience de leur identité et de leur mission aussi bien dans l'Eglise que dans la société, ainsi que favoriser l'insertion sociale des filles-mères t des jeunes désoeuvrés par l'apprentissage des métiers, en faisant étudier certains d'entre eux», a ajouté la soeur Rita Mboshu Kongo.