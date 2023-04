Congo-Kinshasa: Ministère des Sports - Claude-François Kabulo attaque avec les deux dossiers urgents !

Pas de temps à perdre pour le nouveau Ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kabulo Mwana Kabulo. Aussitôt après la remise et reprise, l'expérimenté Kabulo s'est entretenu avec le Secrétaire Général aux Sports, le Dr Body Ilonga, qui lui a présente l'état de lieu du sport congolais de manière générale. Ce qui lui a permis d'attaquer directement avec les deux dossiers urgents, à savoir : la reprise du championnat de la Linafootet le prochain match des Léopards des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Côte d'Ivoire 2024 contre le Gabon, prévu au mois de juin.

«Il était question que je puisse présenter à son Excellence l'état de lieu du sport congolais à ce jour, et aussi, les projets de plan d'actions qui doivent entrer dans le plan stratégique national du Gouvernement», a expliqué le patron de l'administration du sports au sortir de cette réunion, avant d'ajouter que les projets à impact visible arrêtés, seront exécutés dans un bref délai pour redorer l'image ternie du sport congolais.

Devant les membres de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), également invités à cette séance technique de travail, le Ministre Kabulo qui ne vais perdre aucune seconde, a abordé les dossiers urgents et prioritaires, à savoir ; la suite et fin des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024, et le reprise du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

A en croire le Secrétaire Général de la FECOFA, Belge Situatala, le Ministre Kabulo a exprimé son soutien d'accompagner le championnat, et a même rassuré qu'il est prêt accorder une dérogation pour que le championnat aille jusqu'à la fin. Le Ministre a promis aussi de soutenir la Coupe du Congo, dont tout est en train d'être fait pour que la finale de cette compétition puisse se jouer le 30 juin, le jour de l'Indépendance du pays.

Pour ce qui concerne le prochain match des éliminatoires de la CAN contre le Gabon, les jalons sur comment aborder ce match ont été posés, insistant sur un travail bien fait et à temps.

Kabulo palpe du doigt les réalités de son secteur dans le Kasaï

Dans un autre chapitre, Claude-François Kabulo, a palpé du doigt les réalités de son secteur d'activités dans la province du Kasaï, à travers l'audience qu'il a accordé au Ministre provincial du Genre, Jeunesse, Sport et encadrement des personnes vulnérables du Kasaï, Mme Denise Muluka, dans son cabinet de travail.

«Je suis venue premièrement pour présenter mes civilités au nouveau patron des sports de notre pays, puis profiter de cette même occasion pour lui présenter les difficultés qui rongent le secteur sportif à Tshikapa, Chef-lieu de notre province », a déclaré Mme Denise Muluka, au sortir de cette audience.

La Ministre provinciale dit avoir vraiment montré à Kabulo mwana Kabulo, la situation difficile que traverse les sports toutes disciplines confondues dans le Kasaï. Au premier plan, elle a parlé de la problématique des infrastructures sportives.

En réponses à ce chapelet de doléances, Claude-François Kabulo très touché, a promis de descendre sur place pour s'enquérir de la situation, et trouver des solutions.

FEKACO: Freddy Kombo pose le problème de son secteur

D'une audience à une autre, le Ministre Kabulo a aussi reçu le président de la Fédération de karaté-Do du Congo (FEKACO), Freddy Kombo, qui a présenté au Ministre certains dossiers de sa discipline qui souffrent sérieusement, et qui nécessite une intervention spéciale en ce jour. La tenue de l'Open pool a-t-il dit, va toujours des reports en reports.

Freddy Kombo a tiré l'attention du Ministre sur le championnat national qui aura lieu dans la ville je de Mbandaka au mois de juin, et le troisième tournoi d'amitié des Grands Lacs après 2021 et 2022.