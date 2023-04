Congo-Kinshasa: Honneur au Grand Prophète libérateur Simon Kimbangu !

Mieux vaut tard que jamais, dit-on ! Le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a enfin réparé une grande erreur de l'histoire congolaise. En dédiant désormais la date du 6 avril au Grand Prophète Libérateur Simon Kimbangu, le Chef de l'État a ainsi lié l'acte à la parole suite à sa promesse d'il y a deux ans aux fidèles kimbanguistes, promesse faite à Nkamba-la- Nouvelle-Jérusalem. Donc, le 6 avril de chaque année marquera désormais la commémoration de la lutte héroïque de Papa Simon Kimbangu.

Cette date mémorable est le symbole de la reconnaissance de la Nation congolaise tout entière envers son digne, valeureux et glorieux fils : le Grand Prophète Libérateur Simon Kimbangu. Ce nationaliste de première heure, courageux, opiniâtre et imperturbable, a incarné, bien avant tout le monde, les aspirations nationalistes et indépendantistes des Congolais.

Déjà vers les années 1921, il n'était pas donné à n'importe quel indigène congolais de braver et d'affronter la bestiale cruauté et l'inhumaine férocité de l'impitoyable administration coloniale belge qui avait totalement dominé nos compatriotes.

Au risque de sa vie. Oui, il avait consenti le sacrifice le plus suprême. Papa Simon Kimbangu avait recouru à sa témérité qui n'avait d'égal que sa farouche détermination, pour se lancer, en toute indépendance d'esprit, dans la fastidieuse oeuvre d'évangélisation des noirs congolais. A cette époque, ce n'était pas facile !

Rare lumière dans les ténèbres congolaises volontairement entretenues par l'obscurantisme colonial belge, le Grand Prophète Libérateur Simon Kimbangu avait courageusement ouvert les yeux aux nègres congolais. Précurseur de la lutte pour l'indépendance nationale, ce prestigieux nationaliste avait prédit, en son temps, la fin de la colonisation et de la domination des Blancs et les Noirs.

Entre 1921 où il fit une historique déclaration prémonitoire relative à la fin de la colonisation belge, et 1956 avec la publication du Manifeste de « Conscience Africaine », on s'était rendu compte de son enseignement prophétique. La graine qu'il avait semée à Nkamba-la-Nouvelle-Jérusalem, avait commencé à pousser. Même si la philosophie de ce Manifeste caressait dans le sens du poil le funeste plan du Professeur belge Jef Van Bilsen qui préconisait sa fameuse « Communauté belgo-congolaise » dont le but fut de prolonger la domination belge sur les Congolais.

Fort heureusement que la contre-attaque imparable du Peuple Ne Kongo, à travers l'ABAKO, fut nette et claire : indépendance immédiate. Cette association culturelle tribale fut restée fidèle au message révolutionnaire de Papa Simon Kimbangu l'intrépide.

De 1956 à 1960, le Congo Belge lutta, mains nues, pour décrocher son indépendance le 30 Juin 1960. Cette date du 30 Juin qui coïncide avec la publication du « Manifeste de Conscience Africaine », un certain 30 Juin 1956, fut la proposition du Pionnier de l'indépendance Cléophas Kamitatu Masamba à la Table Ronde de Bruxelles, un ancien du Parti Solidaire Africain, PSA.

D'une pierre, deux coups ! Le Président Tshisekedi Tshilombo a bien fait les choses en dédiant le 06 Avril de chaque année au tout Grand Prophète Libérateur congolais et à tous les Pionniers de l'indépendance nationale. Car, quelques « évolués » triés sur le volet avaient commencé à réfléchir sur l'indépendance du Congo Belge après la visite du Roi Baudouin Ier en 1955. Faut-il noter que ledit Manifeste fut rédigé sous l'encadrement du futur Cardinal Joseph-Albert Malula ?

Cette reconnaissance a longtemps tardé. Et pour notre Prophète national Simon Kimbangu. Et pour les Pionniers de l'indépendance nationale. Cet honneur revient au Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Ses prédécesseurs avaient hésité de franchir le Rubicon suite aux pressions extérieures. Bravo Monsieur le Président de la République !

En ce moment où la planète est en proie à des convulsions qui précèdent des bouleversements historiques, cette décision a plus de charge symbolique pour nos générations futures. Nous devons avoir nos propres modèles, nos propres icônes.

Le Grand Prophète Libérateur Simon Kimbangu est le meilleur modèle d'abnégation, de détermination, d'indépendance d'esprit, de lutte implacable contre la domination extérieure et les injustices.

Papa Simon Kimbangu, le 06 Avril c'est désormais votre date. Vous la méritez !

Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi

Président National de l'UDS

Coordonnateur National du GPI