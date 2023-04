Algérie: Nantes - Moussa Saïb dézingue Kombouaré pour son traitement de Hadjam

Moussa Saib, a été scandalisée par l'affaire Kombouaré. Le FC Nantes sera oppposé ce mercredi soir à l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Coupe de France (à 21h10). Une rencontre dont l'aspect sportif a été largement éclipsé par la controverse autour du Ramadan. En effet, Jaouen Hadjem, a été écarté du groupe par Antoine Kombouaré, l'entraîneur nantais.

L'arrière gauche des Canaris observe actuellement le Ramadan et se heurte à la règle de son coach, selon laquelle les joueurs musulmans de son effectif qui continuent de jeûner pendant les jours où l'équipe se produit ne figurent pas sur la feuille du match.

🟡💬 Kombouaré : « Il n'y a pas de polémique. Ce n'est pas une sanction. Je suis entraîneur, il y a des règles de vie. Ceux qui ne respectent pas ça ne sont pas sélectionnables. Il n'y a aucun souci avec Hadjam. Une fois qu'il aura fini son ramadan, il sera réintégré au groupe. » pic.twitter.com/qsgJRBVU6m

Cette prise de position de Kombouaré a défrayé la chronique en France, rapporte Football365. Ainsi, plusieurs personnalités n'ont pas apprécié ce genre d'ingérence dans la vie religieuse de ses joueurs. Jérôme Rothen ou encore de Demba Ba se sont notamment prononcés.

L'ancien joueur de l'AJA et des Verts d'Algérie, Moussa Saib, qui connaît bien le foot français après avoir notamment remporté la Coupe de France et la Ligue 1 avec l'AJA, est intervenu sur la chaine El Heddaf. Et il n'a pas mâché ses mots. « Normalement, c'est un non-évènement pour moi. C'est une histoire qui ne doit même pas exister. Malheureusement, il n'y a qu'en France où le ramadan gêne et où les entraineurs se mêlent de tout. Moi, j'ai joué en Espagne et en Angleterre et j'ai fait le ramadan là-bas. Je n'ai jamais eu de problème. Même à Auxerre, avec Guy Roux, je lui ai expliqué ce qu'on fait », a-t-il confié.