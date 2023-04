Congo-Kinshasa: Kwilu - La société civile sollicite la réhabilitation du pont 12 apôtres entre Bulungu et Idiofa

La société civile de la commune de Lukolela dans la ville de Kikwit (Kwilu), sollicite des autorités, la réhabilitation du pont 12 apôtres, sur la rivière Lwano à la frontière entre les territoires de Bulungu et d'Idiofa.

Plus de deux mois se sont écoulés depuis que le trafic est interrompu entre les deux territoires, à la suite de la dégradation très avancée du pont 12 apôtres et qui est sur le point de s'écrouler, a fait savoir le président la société civile de la commune de Lukolela, Alain Lawi.

« Le pont est dans un état de délabrement total, il va bientôt s'écrouler. Là où il y a le pied, la rivière a débordé, et il n'y a plus de circulation là-bas, ça fait plus de deux ou trois mois. Il n'y a plus contact entre le territoire d'Idiofa et celui de Bulungu sur cette route-là », a fait savoir Alain Lawi.

La route de desserte agricole entre les territoires de Bulungu et d'Idiofa facilitait le ravitaillement de la ville de Kikwit en produits agricoles, a ajouté Alain Lawi.

Cette coupure du trafic entraîne des répercussions sur la ville de Kikwit. Le président société civile plaide pour la réhabilitation de ce pont afin de sauver les populations qui sont en détresse.

En effet, plusieurs produits viviers pourrissent faute d'évacuation dans les centres de consommation, a indiqué Alain Lawi.

« Nous lançons un SOS à toute personne de bonne volonté et aux autorités politico-administratives, qu'elles volent au secours de la population de ces coins qui est en détresse. Les produits sont en train d'être périmés là-bas, il n'y a plus d'argent, la crise est entrée, et Kikwit aussi à des conséquences de cette route-là. Au moment où nous, parlons, le manioc est devenu rare ».

Le ministre provincial des Infrastructures et travaux publics (ITPR) du Kwilu, Jean Mallau Mbongompasi promet des discussions avec l'Office des routes de Kikwit, pour des dispositions utiles.