Guinée: Les bourreaux de M'Mah Sylla, condamnés à de lourdes peines par le TPI de Mafanco

La sentence est tombée ce mardi, 4 avril 2023 au Tribunal de Première Instance (TPI) de Mafanco. Les accusés, Patrice Lamah, Daniel Lamah et Sébory Cissé, tous poursuivis pour des faits de viol, avortement, risque causé à autrui, administration de substances nuisibles, coups et blessures volontaires entraînant la mort sans l'intention de la donner sur la personne de M'mah Sylla. Désormais, ils écopent selon délibéré, de 15 à 20 ans de réclusion criminelle.

Le tribunal de Mafanco condamne en outre, ces derniers aux entiers frais et dépens envers l'État. Le tout, conformément aux dispositions des articles 48, 63, 268, 262,263, 266, 243, 83 du Code Pénal; 544, 4 et 548 du Code de Procédure Pénale, selon le président Souleymane 1 Traoré.

« Patrice Lamah et Célestin Millimouno sont coupables du crime de viol. En outre, Daniel Lamah, Patrice Lamah Célestin Millimouno sont coupables du crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et du délit d'avortement. En fin, Sébory Cissé est coupable du délit de risque causé à autrui», a rendu le président.

Pour la répression, Patrice Lamah et Daniel Lamah sont condamnés à 15 ans de réclusion criminelle chacun. Sébory Cissé quant à lui, est condamné à un an d'emprisonnement. Le plus qui a payé dans cette affaire, est Célestin Millimouno, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, tout en décernant un mandat d'arrêt contre lui. Autres sanctions, c'est notamment leur interdiction d'exercer le le métier de médecin pendant une période de cinq (5) ans et d'autre part, interdit à Sébory Cissé l'exercice du même droit pendant une période de trois ans.