Guinée: Dabondy - Une partie du Grand Marché de Conakry réduite en cendres dans un incendie

Le feu a ravagé le grand négoce du grand marché de Dabondy, situé dans la Commune de Matam a été sujet d'incendie dans la soirée d'hier mardi, 04 avril 2023. Selon nos informations, le contenu du bloc C (près d'une quarantaine de magasins de denrées alimentaires et des ateliers), a été sinistré par cet incendie causé par les travaux de soudure et pilotés par les administrateurs du marché.

Témoin oculaire de la scène, M. Émile Tolno, responsable d'une ONG évoluant dans la promotion des femmes et victimes a indiqué tout serait partie de l'attitude des apprentis soudeurs, souvent sous pression des Libanais pendant le travail.

« Ils embauchent les jeunes guinéens en les sous-traitant. Ils partent jusqu'à leur menacer de perte de travail aux fin de remplacement par d'autres si ces jeunes n'arrivent pas à les satisfaire. Quel est le travail que tu peux faire pour être satisfait ? En pleine journée, et avec ce mois de mars on fait la soudure. Et c'est cette soudure qui a provoqué tout ça. Imaginez-vous, toi qui travaille ici, on t'enlève, on n'emmène un autre à ta place. Est-ce que la personne qui viendra après toi connaît ici comme toi ? Il ne peut pas le faire comme toi. Et voilà à quoi on est réduit », a-t-il confié

Venue sur les lieux pour constater les faits, chef service incendie et de secours de la commune de Matoto, Commandant Aicha Sanguiana Camara, a signifié que c'est un incendie alimenté par les combustibles qui s'y trouvaient dans les boutiques touchées.

« Nous avons été alerté hier environs de 18 heures, qu'il y a un incendie au marché de Dabondy. J'ai immédiatement détaché l'équipe parce que moi j'étais prête à rentrer. Donc l'équipe de Kaloum aussi a bougé, puisque Matam relève de Kaloum. L'aéroport à également bougé. Donc, j'ai trouvé les trois équipes en train d'intervenir sur place. Mais vu l'ampleur du feu, j'ai appelé nos collègues de TOPAZ qui ont des camions et citernes de grande capacité. C'est ceux-ci qui nous apportent leur aide», a-t-elle fait savoir.

Il faut rappeler que jusque-là, les opérations de maîtrise de l'incendie se poursuivent sur le terrain avec les agents de la protection civile. Quant aux nombreuses victimes, chacune se demande à quelle Saint se vouer, partant de la multiplicité de la perte enregistrée, même si d'autres ont du mal à évaluer la quantité.