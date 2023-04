Ile Maurice: Vivre pour le sport - Tanvi Dabycharun s'oriente vers une carrière de footballeuse et de freestyle

Tanvi Dabycharun, 17 ans, habitante de Rose-Belle, est une amoureuse de football et de freestyle. Elle est connue sur TikTok pour ses vidéos. L'élève de l'école MGSS, de Nouvelle-France, raconte son parcours.

«Tout a commencé durant mes années à l'école primaire quand je regardais mes amis jouer au foot. J'ai voulu essayer moi aussi. Ce n'était pas facile de se faire accepter dans le groupe de garçons car à l'époque, il y avait moins de filles qui jouaient au foot à l'école. Mais avec le temps, j'ai réussi à me faire une place dans leur équipe et avec de la détermination et l'amour que j'avais pour le foot, j'ai appris les techniques rapidement», explique la jeune footballeuse.

À cette époque, Tanvi précise qu'elle ne jouait que pour le plaisir. Sans expérience mais avec sa compétence, elle constituait de petites équipes pour participer à des tournois et elle en sortait gagnante. À l'âge de 13 ans, elle a joué pour l'équipe Savanne FC, qui a été vice-championne de Maurice dans un tournoi régional. Et la jeune fille a aussi joué pour une équipe de Foot five, Castel Celtic, et a participé à plusieurs tournois avec cette équipe. «C'était une très belle expérience et aussi une opportunité pour moi d'en apprendre davantage.»

Après, elle a été identifiée pour faire partie de la sélection de l'équipe du Club M U17 et a été effectivement sélectionnée dans l'équipe nationale. Selon Tanvi, les entraînements étaient de très haut niveau et c'était dur. «On avait des entraînements les mardis, jeudis et samedis. On faisait aussi des tests pour la condition physique. J'ai beaucoup progressé durant ces entraînements.» Mais, malheureusement, au bout d'un an, elle prend la décision d'arrêter et de faire une pause. C'était au plus fort de la pandémie du Covid-19 et des examens. «J'étais également découragée avec le foot pour des raisons personnelles. La pause a duré plus d'un an», explique Tanvi Dabycharun.

C'est après cela qu'elle a commencé avec le freestyle. Tanvi Dabycharun fait du freestyle pour le fun et poste souvent ses vidéos sur son compte TikTok, tanvi_dabycharun, et c'est comme ça que beaucoup de gens l'ont découverte. «J'apprends tout par moi-même et je regarde des vidéos sur Facebook et YouTube pour essayer de répliquer ce que je vois, sans suivre les étapes de la vidéo. Apprendre par soi-même est beaucoup plus amusant mais aussi plus difficile», souligne la jeune fille.

Depuis toute petite, elle supporte l'équipe de Liverpool FC mais son joueur préféré reste CR7, soit Cristiano Ronaldo, et c'est la raison pour laquelle elle porte toujours le maillot no 7. Selon Tanvi, CR7 est un joueur qui l'inspire et la motive. Elle le considère comme un role model.

C'est maintenant que la footballeuse commence à prendre le freestyle au sérieux. Elle s'entraîne presque tous les jours durant son temps libre. Elle espère vraiment qu'un jour, elle puisse devenir l'une des meilleures joueuses de foot ou même l'une des meilleures en freestyle et pas seulement que du côté des filles. Le freestyle est une passion pour Tanvi Dabycharun et elle compte le pratiquer aussi longtemps qu'elle y prend du plaisir.

Vivre de sa passion n'est pas donné à tout le monde. Selon la jeune footballeuse, le soutien de ses proches est très important. «Heureusement que mes proches me soutiennent pour le foot, ainsi que pour mes autres choix de vie. Je leur suis infiniment reconnaissante.»