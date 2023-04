Afrique de l'Est: Les Seychelles travaillent sur une politique nationale pour les actifs virtuels

Les travaux d'élaboration d'une politique nationale sur les actifs virtuels ont commencé dans le but de mettre en place un cadre juridique aux Seychelles pour aider les autorités locales à mieux encadrer cette activité et à protéger le public, a déclaré mardi un haut responsable du gouvernement.

Le ministre des Finances des Seychelles, Naadir Hassan, a fait cette déclaration aux membres de l'Assemblée nationale en répondant aux questions sur les actifs virtuels et la crypto-monnaie.

Il a déclaré que cela fait suite à un rapport sur une évaluation nationale des risques réalisée par la Financial Services Authority (FSA) qui montre que les plaintes concernant les activités de crypto-monnaie augmentent aux Seychelles.

Il a expliqué que le secteur financier à travers le monde au cours des cinq à sept dernières années a connu une transformation dans la conduite des affaires, en particulier en ce qui concerne les méthodes de paiement.

"La transformation inclut la crypto-monnaie, un instrument qui prend une forme virtuelle qui représente la valeur de quelque chose que vous achetez ou gardez en votre possession", a-t-il déclaré.

"Nous sommes conscients qu'il existe certaines sociétés commerciales internationales et des entreprises enregistrées aux Seychelles qui se livrent à des activités de crypto-monnaie", a déclaré M. Hassan.

"Comme toute forme de paiement, il peut également être utilisé pour financer des activités illégales comme le blanchiment d'argent. Il est bon de noter que la crypto-monnaie n'est pas reconnue comme ayant cours légal par la Banque centrale des Seychelles. Toute personne qui en fait le commerce le fait à ses risques et périls », a-t-il ajouté.

Les Seychelles ont également enregistré des plaintes concernant la crypto-monnaie que l'Autorité des services financiers reçoit d'investisseurs qui ont perdu leur argent ou leur investissement.

Il a déclaré qu'en 2018, 28 plaintes avaient été enregistrées, dont cinq concernaient des activités utilisant la crypto-monnaie. En 2019, sur 27 plaintes, neuf étaient liées à la crypto-monnaie. Pour 2020, 12 cas ont été enregistrés dont huit pour la crypto-monnaie et en 2021, 27 cas ont été enregistrés dont 23 pour la crypto-monnaie.

"Cela montre une augmentation de ces activités par les IBC (International Business Companies) et les Seychellois recherchent davantage de moyens d'investir et les autorités sont conscientes qu'il y a plus d'intérêt de la part du public et des entreprises pour avoir des activités utilisant la crypto-monnaie", a-t-il ajouté.

M. Hassan a déclaré qu'il y a également des demandes d'informations par des organismes locaux et internationaux adressées à différentes autorités telles que la Cellule de renseignement financier (FIU) ou l'unité qui enquête sur les crimes financiers dans la police (FCIU) sur les sociétés enregistrées aux Seychelles qui mènent des activités illégales en utilisant la crypto-monnaie.

Entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2021, la CENTIF a enregistré 187 demandes d'informations sur les entreprises. Pour la même période, la FCIU a enregistré 44 demandes d'assistance aux enquêtes d'entreprises.

« Tenant compte de ces préoccupations, le gouvernement, par l'intermédiaire de la FSA, a procédé à une évaluation nationale des risques sur les actifs virtuels et les entreprises qui offrent des services utilisant des actifs virtuels pour comprendre l'état actuel et les risques qui y sont associés. L'exercice a été effectué dans le premier six mois de 2022 avec l'aide d'un expert dans ce domaine recommandé par la Banque mondiale », a déclaré M. Hassan.

Il a ajouté que puisqu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de protection juridique pour les investisseurs ou les personnes utilisant ces produits.

Les objectifs du cadre national sont de mettre en place des dispositions légales pour enregistrer dès que possible les entreprises exerçant des activités d'actifs virtuels et établir des dispositions de licence en fonction du type d'activités que les Seychelles autoriseront.