Algérie: Bechar - Découverte de trois sites et vestiges archéologiques à Kenadsa et Lahmar

BECHAR — Trois (3) nouveaux sites et vestiges historiques ont été découverts dans les régions de Kenadsa et Lahmar (wilaya de Bechar), a-t-on appris mercredi de la direction locale de la culture et des arts.

Ces sites et vestiges, sont situés respectivement à 40 et 30 km au nord de la commune de Kenadsa et à 8 km au nord de celle de Lahmar, a affirmé à l'APS le chef de service patrimoine à la même instance, Hamdi Nougal.

Il s'agit du site dit "El Mnassba", situé à 40 km au nord de Kenadsa, où plusieurs pierres portant des inscriptions Tifinagh datant, selon les premières expertises, de la préhistoire au 1er millénaire avant J-C, a-t-il expliqué.

Le second site découvert est celui "Chabka" (30 km au nord de Kenadsa) et qui renferme plusieurs dessins et gravures rupestres des espèces des éléphantidés, bovidés et rhinocérotidés, a-t-il poursuivi.

En outre, le 3ème site qui se trouve à 8 km au nord-ouest de Lahmar, comprenant un cimetière islamique composé de sept tombes et des tumulus datant de plusieurs siècles, a ajouté M. Nougal.

Cette opération a été effectuée par des spécialistes du centre national de recherches en archéologie (CNRA), en compagnie des éléments de la brigade de protection du patrimoine culturel de la gendarmerie nationale (GN) et des cadres de la direction locale de la culture et des arts, a-t-il indiqué.

Dans la perspective d'une meilleure prise en charge de ces sites d'une valeur historique inestimable, il sera procédé prochainement à l'organisation d'une vaste opération de fouille archéologique par les spécialistes du laboratoire du patrimoine de l'université "Tahri Mohamed" de Bechar et ceux du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), avec la contribution du CNRA, a fait savoir Nougal, qui a fait part de la signature le 17 mai prochain d'une convention entre la direction du secteur et ses partenaires précités.

Selon le même responsable, ces nouvelles découvertes archéologiques sont susceptibles d'approfondir les connaissances de l'histoire humaine de la région de la Saoura, de même qu'elles peuvent être un levier touristique dans la région.

Des dispositions, ont été prises par la brigade de la protection du patrimoine culturel de la GN, dont ses éléments ont considérablement contribué à la découverte de ces sites et vestiges archéologiques, d'une grande importance pour l'histoire de la région et du pays, a conclu la même source.