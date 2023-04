Algérie: Zones rurales - Neghza participe au dialogue de l'OIT et le FIDA sur l'emploi des jeunes

ALGER — La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Saida Neghza, a participé mercredi, par visioconférence, au Dialogue politique régional sur l'emploi des jeunes dans l'économie rurale (Projet PRO-AGRO), organisé conjointement par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA).

Mme Neghza est intervenue dans l'atelier intitulé : Investir dans des emplois décents pour les jeunes en Afrique rurale, précise un communiqué de la CGEA.

La participation de Mme Neghza a porté "sur les voies et moyens de renforcement des partenariats entre les organisations d'employeurs et les établissements de formation technique et professionnelle, afin de remédier aux inadéquations entre l'offre et la demande de compétences et sur les leviers dont dispose le secteur privé pour mieux jouer son rôle de pourvoyeur d'emplois, notamment pour les jeunes des zones rurales".

Dans son intervention, la présidente du CGEA a saisi l'occasion pour marquer "l'option économique de l'Algérie qui est d'aller vers une plus grande autosuffisance alimentaire, des soutiens et aides consentis par l'Etat afin de développer l'agriculture, l'agroalimentaire et le monde rural".

Elle a également abordé les dispositifs mis en place par l'Etat pour aider les jeunes à constituer leurs propres entreprises notamment l'ANADE et l'ANGEM.