Algérie: Ramadhan à Djanet - Affluence sur les boutiques d'épices et de pâtisserie traditionnelle

DJANET — Les commerces, échoppes et boutiques des épices et de la pâtisserie traditionnelle dans la wilaya de Djanet connaissent en ce mois de ramadhan un grand engouement des femmes venues s'approvisionner en divers produits d'assaisonnement nécessaires à la gastronomie locale pour garnir les tables en différents mets et en douceurs pendant le mois sacré.

Ces boutiques qui connaissent une affluence importante des clients mettent à disposition toute une variété de condiments à prix concurrentiels et attractifs à même d'attirer la clientèle lui offrant des mélanges de substances pour chaque plat à cuisiner mises en avant dans leurs échoppes retapées à neuf pour accueillir cet heureux évènement.

En effet, les commerçants ne lésinent pas sur l'entretien de leurs boutiques, car comme le veut la tradition pour ce genre de circonstance, de grands travaux d'entretien, de réhabilitation et de nettoyage sont entrepris à la veille du mois sacré de Ramadhan et, comme à l'accoutumée, ils procèdent à relooker leur ligne de produits afin d'en améliorer l'image, mais aussi mettre à profit les réseaux sociaux pour les commercialiser.

Dans ce contexte, Riyad Benhaoued, un des épiciers de Djanet, a indiqué que de pareilles commerces connaissent un intense mouvement avant et durant le mois de ramadhan, obligeant les commerçants à mettre à la disposition des quantités suffisantes de produits locaux et importés pour satisfaire la clientèle.

Il a cité, à titre d'illustration, que "Ras El-Hanout", un mélange d'épices composé de laurier, oignon séchée, gingembre et graines de nigelle, est le produit le plus demandé en ce mois dans la région pour ses diverses utilisations culinaire en tant que condiment d'assaisonnement nécessaire.

De même, pour la pâtisserie traditionnelle qui reste l'une des douceurs indétrônable de la table de ramadhan des familles Djaneties, accompagné de l'incontournable thé, boisson primordiale dans les fêtes comme dans les évènement religieux, notamment après la prière des Tarawih (surérogatoires) où les familles se réunissent autour d'une table dans une ambiance conviviale pour partager des gâteaux traditionnels et siroter un verre de thé.

M.Abdennour, commerçant de pâtisserie traditionnelle à Djanet, a indiqué que cette activité est florissante en ce mois de ramadhan eu égard à la demande accrue des clients sur ces produits.

Pour leur part, des femmes au foyer, rencontrées dans les marchés et locaux commerciaux de la ville de Djanet, ont indiqué que leur plus grand souci reste dans le choix des quantités nécessaires d'épices diverses qui leur permettent de rehausser leurs plats et conférer plus de saveur aux différents mets de leur table d'Iftar.

Ainsi, les femmes de Djanet excellent en ce mois de ramadhan en concoctant et mijotant différents mets du terroir, ou en revisitant d'autres plats culinaires plusieurs fois séculaires, ou encore en tentant de reproduire de nouvelles recettes, mettant à profit leurs enfants, dépositaires du legs ancestral, en vue de leur transmettre leur savoir-faire.