Afrique: Coup d'envoi en beauté de la première phase continentale du Championnat Scolaire Africain de Football de la CAF

Fountain Gate School de la Tanzanie a été la première équipe à se qualifier pour la demi-finale mercredi après avoir livré un match passionnant au stade King Zwelithini à Durban lors de la journée inaugurale du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF 2022/23. Les joutes de mercredi ont été riches en but.

Ce tournoi panafricain réservé aux moins de 15 ans ne pouvait pas mieux démarrer. Le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, M. Zizi Kodwa, les vice-présidents de la CAF Ahmed Yahya, Souleiman Hassan Waberi et Seidou Mbombo Njoya, le président de la COSAFA Artur de Almeida e Silva et le président de l'Association sud-africaine de football, le Dr Danny Jordaan ont tous suivi les rencontres attentivement.

Quelque 2 500 fans ont pris place dans les tribunes d'Umlazi alors que sur le pré, 23 buts ont été marqués dans la compétition masculine et féminine. Les échanges cumuleront jusqu'à samedi avec les demi-finales et la finale au Sugar Ray Xulu Stadium dans la majestueuse ville côtière d'Afrique du Sud. L'équipe locale de Clapham High School a ouvert la voie dans la compétition masculine mercredi, bien que le CS Ben Sekou Sylla (Guinée) et le CEM Belaouche Mouhend Oulhadji (Algérie) ne commencent leurs campagnes que les deuxième et troisième jours respectivement.

Clapham a fait match nul 1-1 avec Salima Secondary du Malawi lors de son match d'ouverture, un match aux allures de revanche puisque c'était l'affiche de la finale des qualifications pour la zone COSAFA qui s'est déroulée à Lilongwe l'année dernière. En tant que zone hôte, la COSAFA dispose de deux représentants dans les l'épreuve masculine et féminine. Kabelo Sibanda a marqué pour Clapham alors qu'en face Blessings Sakala a égalisé pour Salima.

Sibanda a de nouveau marqué lors de la victoire 2-0 sur le CEG Sainte Rita du Bénin. Nkululeko Mabasa avait lancé les hostilités en ouvrant le score.

Sainte Rita a compensé cette déception avec une victoire 2-0 sur Salima lors de leur deuxième match grâce à deux belles réalisations. Gedeon Djossou a marqué de la tête et Achirafou Sabam a scellé le score avec une lourde frappe qui a été élu comme le but de la première journée. Clapham compte donc quatre points au terme de ses deux premiers matchs. Sainte Rita en possède trois tandis que Salima en a un. Les quatre meilleures équipes du groupe se rencontreront en demi-finale.

Fountain Gate School de la Tanzanie a été parmi les grandes gagnantes de cette journée inaugurale chez les filles. Après avoir obtenu une victoire 7-1 contre Edendale Technical School dans le groupe A, ses représentantes ont assuré leur place en demi-finale puisque ce groupe ne compte que trois équipes. .

Winifrida Gerald est déjà en tête du classement des buteuses avec cinq buts, ce qui démontre son énorme potentiel. Mary Siyame a inscrit un doublé alors qu'en face, le but d'Anele Douglas ne fut qu'anecdotique.

L'équipe sud-africaine a ensuite affronté Scan Aid de la Gambie lors de son deuxième match et a fait match nul 1-1 au bout d'une rencontre très disputée. Samkelo Gwananda a lancé idéalement ses partenaires en ouvrant le score mais Kaddy Camara a rétabli la parité pour les représentantes de l'Afrique de l'Ouest.

L'Ecole Omar ibn Khatab est en tête du groupe B après sa victoire 6-0 sur Anse Boileau au terme de son deuxième match. Malak Hajjam El Idrissi a inscrit un quadruplé alors qu'Aya Ayoub et Hiba Youssoufi ont aussi ajouté leur nom au tableau d'affichage.

En match d'ouverture, ils avaient été tenus en échec par le CEG Cobly du Bénin. Cette formation possède désormais quatre points après avoir battu Anse Boileau 1-0. Un penalty de Bassopa Yokossi avait réglé l'issue de la rencontre.

Les équipes se disputent le titre de championnes d'Afrique, mais aussi le premier prix de 300 000 USD. La Fondation Motsepe a fait don de 10 millions de dollars pour monter le niveau de compétition pour l'année inaugurale.

En évoquant l'ouverture du tournoi, l'une des stars du football les plus appréciées d'Afrique, Jean Sseninde a félicité la CAF pour le merveilleux travail accompli.

"L'atmosphère ici à Durban est vraiment incroyable jusqu'à présent. Le tirage qui s'est tenu hier a donné l'élan pour aujourd'hui. Je dois remercier tout particulièrement la CAF pour le grand investissement qu'elle fait dans le football scolaire. Nous avons pu voir aujourd'hui que ce sont des jeunes talentueux qui ont besoin d'une chance de montrer leur talent et la CAF est venue leur offrir cette opportunité, grâce à cette compétition unique », a déclaré Sseninde.

LES STATS

TABLEAU MASCULIN

Matchs joués: 3

But inscrit: 6

Plus large victoire: Clapham High School 2 CEG Sainte Rita 0 (Groupe A, Avril 5); CEG Sainte Rita 2 Salima Secondary 0 (Groupe A, Avril 5)

Plus grand nombre de buts dans un match: 2 - Clapham High 1 Salima Secondary 1 (Groupe A, Avril 5); Clapham High School 2 CEG Sainte Rita 0 (Groupe A, Avril 5); CEG Sainte Rita 2 Salima Secondary 0 (Groupe A, Avril 5)

Classement des buteurs

2 buts - Kabelo Sibanda (Clapham High School)

1 - Gedeon Djossou (CEG Sainte Rita), Nkululeko Mabasa (Clapham High School), Achirafou Sabam (CEG Sainte Rita), Blessings Sakala (Salima Secondary)

TABLEAU FEMININ

Matchs joués: 5

But inscrit: 17

Plus large victoire: Edendale Technical 1 Fountain Gate 7 (Group A, April 5); Ecole Omar ibn Khatab 6 Anse Boileau 0 (Groupe B, Avril 5)

Plus grand nombre de buts dans un match: 8 - Edendale Technical 1 Fountain Gate 7 (Groupe A, Avril 5)

Classement des buteuses

5 buts - Winifrida Gerald (Fountain Gate)

4 - Malak Hajjam El Idrissi (Ecole Omar ibn Khatab)

2 - Mary Siyame (Fountain Gate)

1 - Aya Ayoub (Ecole Omar ibn Khatab), Kaddy Camara (Scan Aid), Anele Douglas (Edendale Technical), Samkelo Gwananda (Edendale Technical), Bassopa Yokossi (CEG Cobly), Hiba Youssoufi (Ecole Omar ibn Khatab)