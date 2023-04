Afrique subsaharienne - La croissance économique va passer de 3,6 % en 2022 à 3,1% en 2023, selon Africa's Pulse

La croissance économique en Afrique subsaharienne devrait ralentir, passant de 3,6 % en 2022 à 3,1% en 2023, selon la dernière édition de l'Africa's Pulse, la mise à jour économique d'avril 2023 de la Banque mondiale pour l'Afrique subsaharienne.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du centre devrait baisser à 3,4 % en 2023, contre 3,7 % en 2022, tandis que celle de l'Afrique de l'Est et australe reculerait à 3,0 % en 2023, contre 3,5 % en 2022, souligne la note.

Les risques de surendettement restent élevés, 22 pays de la région présentant un risque élevé de surendettement extérieur ou étant en situation de surendettement en décembre 2022.

À l'heure de la transition énergétique et de l'augmentation de la demande de métaux et de minéraux, les gouvernements riches en ressources ont la possibilité de mieux tirer parti des ressources naturelles pour financer leurs programmes publics, diversifier leur économie et élargir l'accès à l'énergie.

Le rapport indique que les pays pourraient potentiellement plus que doubler les recettes moyennes qu'ils tirent actuellement des ressources naturelles.