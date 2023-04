Afrique: Les industries peuvent nuire à la santé de bien des façons - En voici trois qui ne sont pas si évidentes

analyse

Une récente série de rapports publiée dans la revue scientifique The Lancet analyse les déterminants commerciaux de la santé et la manière dont ils affectent la santé publique. Elle utilise une nouvelle définition, plus large, des déterminants :

les systèmes, les pratiques et les voies par lesquels les acteurs commerciaux influencent la santé et l'équité.

Certaines entités commerciales contribuent positivement à la santé et à la société. Cependant, la recherche montre que certains produits et pratiques commerciaux sont directement liés à des problèmes de santé évitables, à des dégâts planétaires et à des inégalités sociales et sanitaires. Les grandes entreprises multinationales sont particulièrement à blâmer.

La série du Lancet examine non seulement les produits directement nocifs (tels que l'alcool ou les aliments ultra-transformés), mais aussi les pratiques commerciales qui influencent la santé humaine, les inégalités en matière de santé et la santé de la planète. La série souligne la nécessité de mieux comprendre la diversité du monde commercial et les nombreuses façons dont ses activités normales nuisent à l'humanité et à la planète.

3 industries "cachées" qui peuvent nuire à votre santé

Certaines industries apparemment inoffensives, voire bénéfiques, ont en réalité des répercussions majeures et évitables sur la santé. Elles contribuent négativement à la santé de manière subtile ou indirecte.

L'industrie pharmaceutique en est une. Son abus de la propriété intellectuelle pour augmenter les prix et limiter l'accès aux médicaments essentiels est une tendance courante. La prévente des vaccins COVID-19 aux pays riches en est un exemple récent et massif. La résistance de longue date de l'industrie à la baisse du prix des médicaments antirétroviraux contre le VIH a entraîné la mort de milliers de personnes, principalement dans les pays en développement, parce qu'elles n'avaient pas accès au traitement.

Les médias sociaux sont un autre secteur particulièrement préoccupant, notamment en raison de l'augmentation de l'usage qu'on a en fait au cours des dernières années. Plusieurs recherches confirment les effets néfastes des médias sociaux sur la santé mentale, en particulier l'augmentation des cas de dépression et d'anxiété.

En outre, d'autres secteurs utilisent souvent les médias sociaux pour promouvoir des produits nocifs et pour faire du "social washing", une stratégie employée par les entreprises pour se présenter comme plus responsables socialement qu'elles ne le sont en réalité, dans le seul but de promouvoir leur marque. Nous avons également assisté à une augmentation du "capitalisme de surveillance", qui consiste à recueillir des informations privées par le biais des médias sociaux. Ces informations sont ensuite utilisées, par exemple, par les entreprises de malbouffe sur des plateformes telles que Facebook pour le marketing ciblé de produits malsains.

Les entreprises extractives ont également été associées à divers dommages sanitaires et planétaires. La pollution de l'air et de l'eau, la dégradation de l'environnement, les décès, la silicose et la perte d'audition due au bruit ne sont que quelques exemples de ces méfaits. Un rapport de la Commission sud-africaine des droits de l'homme a sévèrement critiqué l'industrie minière et affirmé que ce secteur est "confronté à des défis liés à la terre, au logement, à l'eau et à l'environnement".

Dans le contexte sud-africain, les préjudices causés par l'industrie minière sont particulièrement préoccupants étant donné les effets socio-économiques néfastes qui en découlent - par exemple en raison de la perte de soutiens de famille - sur les familles et, souvent, sur les communautés vulnérables.

Pratiques commerciales néfastes

Les effets néfastes sur la santé mondiale peuvent provenir non seulement d'une série d'industries, mais aussi indirectement de pratiques commerciales. Voici trois pratiques néfastes :

Exploiter les faiblesses de la réglementation dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. L'exportation de pesticides nocifs vers les pays en développementen est un exemple.

Influencer les programmes et les actions politiques par le biais de ce qui semble être des activités philanthropiques, mais qui profitent aux entreprises plutôt qu'à la santé.

Travail déloyal et pratiques en matière d'emploi.

Prochaines étapes

Les déterminants commerciaux de la santé sont clairement influencés par un éventail beaucoup plus large d'acteurs et de pratiques que les dommages plus évidents liés aux produits des "quatre grands" (tabac, alcool, aliments ultra-transformés et combustibles fossiles). Aucune entité commerciale n'est purement "bonne" ou "mauvaise", mais nous avons constaté une tendance croissante des entreprises à utiliser des pratiques "bénéfiques", telles que le parrainage, les dons et les engagements en faveur de causes environnementales, pour masquer des pratiques néfastes et influencer les responsables politiques.

Si nous ne comprenons pas tous que ces industries nuisent à notre santé, aucune mesure ne pourra être prise à leur encontre. La responsabilisation de l'industrie et une réglementation gouvernementale plus stricte sont les mesures minimales nécessaires.

Les auteurs de la série du Lancet appellent à une évolution globale vers des modèles de commerce favorables à la santé. Il s'agit de ne plus privilégier les profits et la croissance économique, mais de se concentrer sur la santé et le bien-être de la société et de la planète.

Cet article fait partie d'un partenariat médiatique entre The Conversation Africa et PRICELESS SA, une structure de recherche sur les politiques basée à l'École de santé publique de l'Université de Witwatersrand. Des chercheurs du SAMRC/Wits Centre for Health Policy and Decision Science ont également contribué à la série du Lancet sur les déterminants commerciaux de la santé.

Dr Sameera Mahomedy, Researcher in Law and Policy, SAMRC/Centre for Health Economics and Decision Science - PRICELESS SA, University of the Witwatersrand

Agnes Erzse, Researcher, SAMRC/Centre for Health Economics and Decision Science- PRICELESS SA, University of the Witwatersrand

Susan Goldstein, Associate Professor in the SAMRC Centre for Health Economics and Decision Science - PRICELESS SA (Priority Cost Effective Lessons in Systems Strengthening South Africa), University of the Witwatersrand