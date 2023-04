Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Avril2023

Burkina Faso : Réconciliation- Des chrétiens et des musulmans prônent le vivre-ensemble

Des musulmans et des chrétiens ont prôné vendredi la cohésion inter-religieuse, la paix et le vivre-ensemble, au cours d’une rupture collective de jeûne et de carême, a constaté l’AIB. Vendredi soir, des chrétiens qui observent depuis le 22 février 2023 le carême et des musulmans qui respectent le jeûne depuis le 22 mars 2023, ont organisé une rupture commune au stade Réné Monory de Ouagadougou. (Source :Aib)

Mali : Appui aux Réformes et aux Elections- Le Japon remet des équipements informatiques à Bamako

L’Ambassade du Japon au Mali a procédé, ce mercredi 5 avril 2023, à la remise officielle d’un lot d’équipements à l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui aux Réformes et aux Elections au Mali (PAREM) 2021-2023.Financé par le Japon à hauteur de 229 millions de Yens japonais, soit environ 1.1 milliard de FCFA, ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération économique multilatérale non-remboursable du Japon en faveur du peuple malien. La cérémonie de remise de cet important lot d’équipements était présidée par SE UEZONO Hideki, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon au Mali, du représentant du PNUD, M. Yahya Ba et du président de l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections, Me Moustapha Cissé. (Source : abamako.com)

Benin : Can 2025 : le Bénin confiant après la visite d’une mission d’évaluation de la Caf

Une équipe d’experts de la Confédération africaine de football (Caf) a séjourné, lundi dernier, au Bénin pour évaluer les capacités du pays voulant co-organiser la Coupe d’Afrique des nations 2025 avec le Nigeria. Après le retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations à la Guinée, en octobre 2022, la Confédération africaine de football (Caf) a lancé une procédure de candidature. Pays frontaliers, le Bénin et le Nigeria ont alors présenté une candidature commune pour accueillir la compétition.Lundi dernier, la mission envoyée par l’instance faîtière du football continental est arrivée dans la journée à Cotonou en provenance d’Abuja où elle a fait le même exercice. Les experts de la Caf ont été accueillis par des responsables de la Fédération Béninoise de Football (FBF) et du ministère des Sports. Ils se sont ensuite rendus au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, la capitale, puis au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.Selon Innocent Atindéhou de la FBF, « à Porto-Novo, ils ont fait beaucoup de remarques », mais « nous savons tous l’état dans lequel se trouve ce stade. Nous ne sommes donc pas surpris. Il nous reste deux ans pour tout parfaire. (Source : Apa)

Sénégal : Réforme sur la Santé- Macky Sall annonce plusieurs mesures…

En Conseil des ministres ce mercredi, le Président de la République a saisi l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la Santé, le 07 avril prochain, pour rappeler au Gouvernement la place primordiale de la santé des populations dans la promotion d’un capital humain de qualité. Le Chef de l’Etat a, notamment, salué la mise à disposition exceptionnelle de ressources, équipements et moyens logistiques adéquats au secteur de la santé, en vue : de la réalisation des infrastructures sanitaires de dernière génération à Dakar et dans les autres régions ; du recrutement annuel d’un nombre significatif de personnels médicaux et paramédicaux ; de l’amélioration de la qualité des offres de soins et la motivation des agents de santé.Dès lors, le Président de la République a demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale d’intensifier, avec le concours des acteurs impliqués, les réformes dans le secteur, afin d’élargir et de consolider les importants investissements réalisés par l’Etat pour améliorer la santé des populations à des coûts optimisés. (Source :adakar.com)

Côte d’Ivoire : Gare routière d’Adjamé- Le maire veut mettre fin au désordre

Après avoir fait le tour de la gare, le premier magistrat de la mairie d’Adjamé a rassuré les transporteurs que tout sera mis en œuvre pour met de l’ordre dans les gares routières. «(...) Notre seul souci, c’est de rendre rayonnante et attractive notre commune. On ne saurait alors laisser prospérer l’anarchie et le désordre qui sont de réels freins aux activés économiques. Adama Touré, je vous rassure que tout sera mis en œuvre pour y mettre fin », a indiqué Farikou Soumahoro. Qui a invité tous les occupants de cette gare à s’approprier le concept de l’organisation et celui de la propriété. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Crime économique- La Crief ordonne la comparution d’un ministre

L’affaire opposant l’Etat guinéen à l’ancien ministre Oyé Guilavogui poursuivi pour « détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment des capitaux », a franchi une nouvelle étape.Le mercredi 05 avril 2023, un juge de la chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief), a ordonné la comparution de l’ancien ministre des finances, Kerfalla Yansané.En ordonnant cette comparution, Alhassane Mabinty Camara veut en savoir davantage dans l’affaire « 50 millions de dollars » destinés à la relance de la Sotelgui. (Source : africaguinee.com)

Tchad : Réconciliation nationale- 380 ex-rebelles libres mais sans perspectives

Au Tchad, 380 anciens rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) ont retrouvé la liberté au cours d’une cérémonie officielle à la prison de Klessoum, située à la sortie Sud de N’Djamena. Ils bénéficient d’une récente grâce présidentielle. Mais leur libération sans aucun programme de réinsertion sociale suscite quelques interrogations au sein de la population. Le gouvernement tchadien assure se préoccuper du sort des prisonniers libérés

Cameroun : Filière coton- Le Cameroun parmi les quatre bénéficiaires de Better Cotton

Le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Benin font partie des pays qui vont bénéficier des objectifs d’impact de la stratégie 2030 de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Better Cotton.L’ONG Better Cotton, qui promeut le développement durable pour le coton, a rassemblé mardi à Abidjan des représentants de sociétés cotonnières et d'organisations pour évoquer les perspectives de la production durable de coton en Afrique et explorer les opportunités. A cette occasion, les programmes Better Cotton ont été évoqués avec ses ambitions à long terme qui sous-tendent sa stratégie 2030, que ce soit en Côte d’Ivoire mais aussi au Bénin, au Togo et au Cameroun. L’initiative arrive au moment où le Cameroun ambitionne de réaliser une production annuelle de 400 000 tonnes de coton graines dès l’année 2025. Plus de 2.4 millions d’agriculteurs dans 26 pays ont désormais une licence pour vendre leur coton sous le nom de Better Cotton. Au total, les programmes de l’ONG ont touché près de 4 millions de personnes dont la vie professionnelle est liée à la production de coton.

Gabon : Construction des routes- Les habitants de Medouneu manifestent

Les populations de Medouneu ont organisé une marche pacifique mardi 4 avril 2023, pour interpeller les autorités sur l’état des routes de leur ville. Situé dans le département du Haut-Komo, dans la province du Woleu-Ntem, les habitants lassés par des nombreuses promesses du gouvernement, ont manifesté avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des messages tels que : « Medouneu coupé du reste du Gabon », Pas de route pas de vote à Medouneu», «la population medounoise demande la route » et biens d’autres. Ces derniers réclament « la construction d’une véritable route praticable en toutes saisons », apprend-on sur le site Gabon Review. (Source : Gabon Review)

Rca : Montée de l’insécurité- F.A Touadéra accuse la Cpc

La situation sécuritaire, encore préoccupante en République centrafricaine, a été abordée par le président de la République, Faustin-Archange Touadéra en marge de la célébration de l’an 2 de son second quinquennat. Le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour fustiger la Coalition des patriotes pour le changement (Cpc). Dans son discours, Faustin-Archange Touadéra a clairement indiqué que les crimes commis par les rebelles de la Cpc ne resteront pas impunis. Pour étayer ses propos, le président de la République a dressé le bilan de quelques incidents sécuritaires. « Des Faca ont été pris en otage, le 14 février 2023, à Sikikédé dans la Vakaga. Le 17 février, un douanier et un agent de santé ont été assassinés dans la préfecture de Lim-Pendé. Il y a une semaine, 5 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste de la Cpc à Kadjama, dans la préfecture de l’Ouham. Ces crimes ne resteront pas impunis », a martelé Faustin-Archange Touadéra.(Source :abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa