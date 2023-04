Afrique: Des organisations invitent les Sénégalais au " respect des institutions judiciaires " de leur pays

Dakar — La Diaspora africaine en Europe, le groupe Agir Europe Afrique, l'Union des jeunesses de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (UJ-CEMAC) et l'Organisation mondiale de la paix ont invité mercredi les leaders politiques et les citoyens sénégalais au "respect des institutions judiciaires" de leur pays.

Le respect dû aux institutions est un "gage de paix et de stabilité", ont affirmé ces organisations lors d'une conférence de presse, à Dakar.

"Nous exhortons toute la classe politique et le peuple [...] à laisser les institutions de justice faire leur travail et à respecter les décisions qui seront rendues" par elles, a déclaré Me Mariama Dongui, la secrétaire permanente de la mission effectuée au Sénégal par ces quatre organisations.

Les institutions doivent "continuer à mériter la confiance de tous" les Sénégalais, a-t-elle ajouté en lisant, devant la presse, une déclaration des quatre organisations basées en France.

La Diaspora africaine en Europe, le groupe Agir Europe Afrique, l'UJ-CEMAC et l'Organisation mondiale de la paix mettent en garde les leaders politiques et les citoyens sénégalais contre le recours à la violence.

Ils ont lancé cet appel à la suite des violences survenues au Sénégal en marge du procès en diffamation entre Mame Mbaye Niang, le ministre du Tourisme et militant du parti au pouvoir, et l'opposant Ousmane Sonko.

Trois personnes ont été tuées lors d'affrontements survenus dans plusieurs villes du pays entre militants de l'opposition et forces de l'ordre, selon les médias.

De nombreuses personnes, des militants de l'opposition pour la plupart, ont été arrêtées lors de ces violences.

Les quatre organisations affirment que le Sénégal "a toujours su démontrer qu'il a les textes et les institutions qu'il faut pour dire le droit et imposer la loi à tous" les citoyens, "quelle que soit leur position".

Elles invitent la société civile sénégalaise à "intensifier la sensibilisation" sur les conséquences de la violence.

La Diaspora africaine en Europe, le groupe Agir Europe Afrique, l'UJ-CEMAC et l'Organisation mondiale de la paix appellent aussi les Sénégalais à "consolider la paix, la stabilité et la fraternité" dans leur pays.

En "mission d'apaisement" au Sénégal depuis le 20 mars, ils disent avoir rencontré les leaders politiques et la société civile du pays.