Afrique: D'anciens basketteurs veulent contribuer à 'corriger les manquements' dans le basket sénégalais

Dakar — D'anciens basketteurs ont dénoncé, mercredi, l'état "alarmant" du basket sénégalais, soulignant vouloir aider à "corriger les manquements" notés dans cette discipline.

"Nous, Union des basketteurs et basketteuses du Sénégal, avons décidé de sortir de notre réserve afin d'aider à corriger les manquements et à rectifier le tir avant que les choses n'aillent plus loin", ont-ils expliqué par la voix de Marie Amélie Lopez, un des membres de l'Union.

Elle estime que "l'état actuel du basketball sénégalais qui avait valu tant de titres glorieux au pays, est "alarmant". Le Sénégal a gagné cinq titres de Coupe d'Afrique des nations chez les hommes et douze chez les dames.

L'ancienne capitaine de l'équipe nationale féminine de basket du Sénégal rappelle que cette discipline sportive a été un pilier de l'économie sociale sur laquelle reposait la cohésion d'un bon nombre d'équipes.

Elle a dénoncé "un manque de cohésion, une gouvernance administrative financière et technique insuffisante, une absence de véritable politique sportive et de politique de formation et de recyclage au niveau technique et administratif".

Marie Amélie Lopez pointe également des "violations répétées des textes qui régissent le fonctionnement du basketball sur l'étendue du territoire [national] ainsi que la mauvaise gestion du championnat, les cumuls de fonction et le manque de compétitions nationales et internationales".

L'élection du comité directeur et celle de la présidence de la Fédération sénégalaise de basketball sont prévues le 6 mai prochain.

Un autre membre de l'Union, Pathé Keita, exige la mise en place d'un comité électoral neutre pour des "élections claires et transparentes", ainsi que la révision des textes. Il s'agit de les rendre plus démocratiques et plus inclusives et faire en sorte qu'ils répondent aux normes en vigueur.

L'actuelle fédération "ne peut pas organiser des élections dans ces conditions", a jugé M. Keita, qui est également membre de la Convention pour le renouveau du basketball sénégalais (CRBS).

"Nous n'allons pas nous engager dans une compétition électorale déloyale. Le recours administratif existe et nous userons de tous les droits pour exiger le respect des textes", a ajouté Pathé Keita, par ailleurs président de Guédiawaye basket académie (GBA).

Le double champion d'Afrique (1970,1975) Joseph Lopez, invite tous les acteurs du basket à se joindre à l'union des anciens basketteurs afin d'aider cette discipline sportive.

Un "système démocratique et ouvert"

Dans un communiqué rendu public mardi, le chargé de communication de la FSBB, El hadji Mamadou Sarr, affirme que "les agissements" de l'union n'empêcheront pas la tenue de l'Assemblée générale élective à la date retenue.

"Le Système d'élection est démocratique et ouvert puisqu'il donne la parole aux associations affiliées à la fédération de choisir librement leurs dirigeants", déclare-t-il.

"Aujourd'hui, des jeunes issus de nos équipes nationales de petites catégories frappent à la porte de la NBA et les meilleurs résultats du basket sénégalais sur la scène mondiale ont été obtenus sous l'ère de l'actuelle fédération", fait valoir le communiqué.

Il rappelle à cet égard le titre de champion d'Afrique des Lionnes en 2015 et les deux finales disputées en 2017 et 2019, ainsi que les deux médailles de bronze obtenues par l'équipe masculine lors des deux dernières éditions de l'Afrobasket.