Sénégal: DGPSN - Un nouveau cadre stratégique en gestation

Diamniadio — La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGSPN) a engagé le processus d'élaboration de son nouveau plan stratégique de développement, mercredi, lors d'un atelier d'analyse diagnostic et de formulation des orientations et défis, organisé à Diamniadio.

"L'élaboration d'un plan stratégique pour la DGPSN à l'horizon 2027 est devenue plus qu'une nécessité, car le plan stratégique de développement 2017-2021 est arrivé à terme, et le cadre organisationnel a fortement évolué avec les mutations institutionnelles", a expliqué la déléguée générale, Aminata Sow, en marge de l'ouverture de la rencontre.

Elle a cité, entre autres changements institutionnels, le détachement du Fonds de solidarité nationale et du Commissariat à la sécurité alimentaire de la DGPSN.

Depuis 2019, la délégation générale pilote la politique de protection sociale aux côtés de programmes d'équité sociale, comme la Couverture maladie universelle et de programmes d'équité territoriale tels que le PUDC, le PUMA et Promovilles, a-t-elle signalé.

"Tout ceci pour dire qu'il est opportun de redéfinir le champ d'action de la DGPSN en tenant compte de ces changements, mais également de renforcer son leadership dans la gouvernance du secteur de la protection sociale tout en jouant son rôle d'incubateur de projets et programmes de filets sociaux", a relevé Aminata Sow.

C'est à ce besoin que répond en partie la rencontre qui permettra "non seulement d'approfondir le diagnostic mais aussi de poser les jalons des principaux axes et lignes dans lesquels la DGPSN devrait inscrire ses actions pour les cinq prochaines années", a-t-elle suggéré.

Pour contribuer à la mise en oeuvre du Plan Sénégal émergent (PSE), en particulier son deuxième axe stratégique dit "capital humain, protection sociale et développement durable", la Délégation générale a mis en place (...) une Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) en tenant compte de l'environnement international, régional et sous régional, a rappelé la déléguée générale.

La Loi d'orientation n°2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l'Etat et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique fait du Plan stratégique de développement (PSD) une obligation pour les agences et structures assimilées.

Le PSD définit ainsi le sentier de développement d'une structure et sert de gouvernail aux autorités dirigeantes. Au cours de la rencontre de trois jours, le plan d'actions sera défini avec un budget et un dispositif de mise en oeuvre et de suivi évaluation.