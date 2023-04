Congo-Brazzaville: Casernes Case Barnier, Mont Mambou et Ndouo - L'Etat étudie les modalités de déguerpissement des inciviques

Le ministre d'Etat, des Affaires foncières et du Domaine public, Pierre Mabiala, s'est entretenu le 4 avril, à Brazzaville, avec le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, pour étudier les modalités pratiques de déguerpissement et faire le point de la mise en demeure des périmètres des casernes militaires Case Barnier, Mont Mambou et celle de Ndouo.

Les périmètres des trois casernes militaires sont occupés par des citoyens véreux. Et pourtant, les modes d'acquisitions de ces espaces ont été, entre autres, l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'achat.

Selon le point général des opérations menées après la mise en demeure, il ressort que certains citoyens ont quitté les lieux par eux-mêmes, par contre, plusieurs autres opérations de récupération de la superficie de ces trois casernes se poursuivent.

« La date du 6 avril 2023 est comprise dans les quarante-cinq jours de mise en demeure. La population ne résiste pas à l'idée de quitter le périmètre des casernes. Actuellement, nous sommes en train d'étudier les modalités pratiques d'opérations de déguerpissement et elles se poursuivent jusqu'à la fin », a expliqué Vethey Francis Bemba, directeur de cabinet du ministre d'Etat.

En réalité, tout le processus de déguerpissement est dicté par la loi. Très remonté sur ce dossier, le ministre d'Etat, Pierre Mabiala, a rappelé : « Le gouvernement a décidé de récupérer la totalité des superficies des trois casernes précités. Le 21 février 2023, en application de la loi, l'Etat avait procédé à la mise en demeure qui prendra fin ce 6 avril 2023. Après la mise en demeure, l'Etat doit procéder par le déguerpissement et la démolition, selon les termes de la loi ».