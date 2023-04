Congo-Brazzaville: Tourisme - Le port de Pointe-Noire accueille son premier bateau de croisière

Le port de Pointe-Noire, principal porte d'entrée d'Afrique centrale, a accueilli le 5 avril, dans les premières heures de la matinée, le bateau de croisière SH Vega avec près de cent cinquante touristes de différentes nationalités à bord.

Le bateau de la compagnie finlandaise Swan Hellenic (SH Vega), conçu en 2022, est long de 115 mètres avec une capacité d'accueil de 320 passagers. Il a été reçu à son arrivée par la ministre de l'Industrie touristique, Lydie Pongault, en présence des autorités administratives et portuaires.

Le voyage, le premier du genre, a été organisé par Akwaba Tours et Travel, une agence locale privée spécialisée dans le tourisme, avec comme objectif de vendre la destination Congo. « L'arrivée du navire de croisière HS Vega inaugure une nouvelle ère dans l'histoire du tourisme de notre pays. Une catégorie de visiteurs s'ajoute aux statistiques des touristes. Le concept de tourisme de croisière est maintenant une réalité en République du Congo », a indiqué la ministre Lydie Pongault.

S'adressant à l'équipage et aux passagers à bord de ce bateau de croisière, elle a fait savoir que cette visite contribuera à faire connaître les atouts touristiques du Congo, terre d'accueil et de transit. « Le Congo peut compter sur vous pour la promotion de sa destination. Puisse votre passage aider à la valorisation de l'image de notre magnifique pays », a-t-elle poursuivi.

Au cours de cette expédition de trois jours, les touristes vont visiter des sites à Pointe-Noire et Conkouati, dans le Kouilou. Il s'agit notamment des gorges de Diosso, du glacier de sel de Makola, du marché des esclaves, de l'ancien palais royal et bien d'autres merveilles de la côte Atlantique.

Un début du transport passager et une opportunité économique

Selon le directeur général d'Akwaba Tours et Travel, Prince Koulandissa, le SH Vega ouvre ainsi la voie à d'autres expéditions. En même temps, il offre une opportunité au port de Pointe-Noire qui ne dispose pas de quai à passagers. Capitaine de vaisseau, directeur des opérations et commandant du port de Pointe-Noire, Alain Kouangoulou a souligné, pour sa part, que ce port, habitué à recevoir des bateaux transportant des conteneurs ou des tankers pourrait saisir cette occasion en or pour développer le trafic des passagers après le passage de ce navire. « C'est un bateau battant pavillon finlandais construit en 2022. Il fait pratiquement le tour du monde. Nous avons la chance de l'accueillir. Il vient de l'Angola et va rester trois jours chez nous et après, il va continuer sur Sao-et-Principe », a-t-il fait savoir.

La croisière représente une véritable opportunité de diversification de l'économie congolaise toujours dominée par le pétrole. « On commence à aller progressivement vers la diversification de l'économie, car le tourisme est un secteur sur lequel nous avons des avantages comparatifs. Les gens qui viennent de l'extérieur vont se rendre compte et ce sont eux qui vont vendre la destination Congo demain », a estimé le président de la chambre de commerce de Pointe-Noire, Didier Sylvestre Mavouenzela.

Il a, par ailleurs, rappelé qu'économiquement le tourisme est un secteur à part entière et est une locomotive pour d'autres secteurs. « Rien que pour l'arrivée des touristes, on a loué des véhicules pour le transport ; on aura une expo des produits artisanaux. Cela veut dire qu'il y a des échanges qui vont au-delà du tourisme qui lui-même sert de vecteur pour booster tous les autres secteurs : le transport, l'hôtellerie et l'artisanat », s'est-il réjoui.

Selon Didier Sylvestre Mavouenzela, de plus en plus, les entreprises locales essaient de promouvoir le tourisme.