Congo-Brazzaville: RGPH-5 - Les conseils consultatifs nationaux impliqués dans l'opération

L'organisation du cinquième Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) s'accélère avec le début de la formation des 8532 agents recenseurs. Les six conseils consultatifs nationaux, y compris le Conseil économique, social et environnemental, ont été sensibilisés au bien-fondé de cette grande enquête démographique.

Le dénombrement de la population, la phase cruciale du RGPH, est censé démarrer le 25 avril. À trois semaines de l'opération, la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, s'est entretenue avec les responsables du Conseil national du dialogue ; du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles ; du Conseil consultatif des femmes ; du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap ; du Conseil consultatif de la jeunesse ; du Conseil consultatif des organisations non-gouvernementales et de la société civile.

Les échanges avec les représentants de ces institutions constitutionnelles ont permis à la ministre en charge de la Statistique d'expliquer les moyens mobilisés et l'intérêt du RGPH-5 pour la politique publique. Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a voulu rassurer ses interlocuteurs sur le bon déroulement de l'opération, après six années de retard dû au manque de ressources financières et à la crise sanitaire.

Son message semble trouver un écho auprès des responsables institutionnels qui ont accepté d'accompagner la campagne de sensibilisation, à l'instar du président du Conseil consultatif des organisations non-gouvernementales et de la société civile, Céphas Germain Ewangui. Ce dernier a appelé chaque Congolais à jouer sa partition dans le succès du RGPH-5 et invité les ménages à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs.

« Nous saluons l'initiative de la ministre d'associer les conseils consultatifs. Le pays est en quête de développement, il a besoin des partenaires au développement qui eux, à leur tour, ont besoin de données pour orienter leurs interventions. Nous savons que les recensements antérieurs datent de plusieurs décennies, les chiffres sont pour ainsi dire devenus obsolètes. Nous nous joignons à l'action de la ministre pour la réussite de cette opération et notre rôle est d'interpeller la conscience nationale », a lancé Céphas Germain Ewangui.

Les 8532 agents recenseurs, dont 2838 à Brazzaville, vont recevoir pendant dix-huit jours des formations sur les bonnes pratiques en matière de recensement. Ils seront déployés dans les 137 arrondissements et districts de la République du Congo, à partir du 25 avril.