Congo-Brazzaville: Santé/Education - Des experts réunis sur les questions juvéniles à Brazzaville

Des experts venus de l'Afrique de l'Ouest et du centre se sont réunis le 5 avril, dans la capitale congolaise, pour examiner les questions liées à l'éducation et la santé des adolescents et des jeunes qui représentent 64% de la population totale.

La réunion a pour objectif d'examiner les réalités des adolescents et jeunes en matière d'éducation, de santé ainsi que de l'égalité entre les sexes. Elle a été ouverte par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, en prélude à celle des ministres de l'Education et de la Santé. La cérémonie a été marquée par des allocutions, notamment celles du directeur régional de l'Organisation des Nations unies pour la science et la culture (Unesco), Paul Coustere, et du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki.

Le directeur régional de l'Unesco a expliqué l'importance de la rencontre dont les décisions et actions pourront changer la trajectoire de la vie des jeunes. Les discussions porteront sur le texte d'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du centre pour les adolescents et des jeunes éduqués en bonne santé et épanouis.

« Cet engagement est une déclaration forte en faveur de la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des Objectifs de développement durable », a-t-il indiqué, ajoutant « que l'engagement s'attaque de front aux défis liés aux grossesses chez les adolescentes, à la mortalité maternelle, au sida, aux violences fondées sur le genre ainsi qu'à l'abandon scolaire qui depuis trop longtemps menace le droit des jeunes à la santé et à la prospérité ».

Le ministre de la Santé et de la Population, de son côté, a souligné dans son allocution d'ouverture qu'il reste encore de nombreux défis à relever car la situation éducative et sanitaire des adolescents et des jeunes n'est pas encore satisfaisante.

« Le temps coule inexorablement, les agendas, les plans et programmes d'action, les conférences et déclarations se succèdent et s'enchaînent mais les plaintes et les cris de coeur des adolescents et des jeunes africains, particulièrement ceux de nos régions, sonnent et retentissent plus fort », a-t-il déclaré.

Notons que la réunion technique de la proclamation de l'engagement ministériel de l'Afrique de l'Ouest et du centre pour les adolescents et des jeunes éduqués en bonne santé et épanouis se déroule du 5 au 6 avril, à Brazzaville. Les participants suivent des communications sur les processus d'engagement, programmes complets d'éducation et d'information et service de santé sexuelle et reproductive, une projection d'un extrait de film vidéo. Ils bénéficieront également des travaux en groupe.