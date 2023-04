Afrique: L'ambassadeur angolais en Egypte met en relief la fraternité et la solidarité pour la paix

Le Caire — L'ambassadeur d'Angola en Egypte, Nelson Cosme, a considéré le 4 avril comme une étape importante de la tolérance et de la magnanimité des Angolais, qui, unis, ont décidé de s'engager dans la fraternité inclusive et la solidarité pour la paix.

"La Journée de la paix et de la réconciliation nationale est donc la journée de la large étreinte de l'unité dans la diversité, du respect de la différence et de la tolérance, autour des valeurs et principes les plus élevés, piliers de la cohésion nationale", a-t-il souligné, dans un message adressé à la communauté angolaise en Égypte, dans le cadre de la célébration du 21e anniversaire de la Journée de la paix et de la réconciliation nationale.

Le diplomate a appelé à la réflexion sur cet événement, précisant qu'il faut s'en souvenir comme d'un moment de coexistence saine au quotidien, sans ressentiment et sans blessure.

"Ce n'est qu'unis qu'il est possible de construire la paix et le bonheur pour tous et, par conséquent, de rendre le pays grand", a-t-il souligné.

Selon l'ambassadeur, il faut investir dans la promotion d'un sentiment de paix et de réconciliation.

"Unis, nous sommes capables d'atteindre cette fin, qui devrait être l'objectif commun", a-t-il dit, soulignant que la réalisation de cet objectif devrait viser un Angola meilleur, un Angola développé.

Nelson Cosme a déclaré que la réconciliation doit être soutenue et préservée par chaque Angolais, où qu'il soit, à sa manière, il doit le faire.

"Vingt et un ans de paix, construisant un Angola meilleur, nous rappellent la nécessité de penser à la reconstruction de l'Angola et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de tous les Angolais", a-t-il déclaré, soulignant que le moment devait être profité comme une incitation pour des jours meilleurs, à travers la reconstruction des infrastructures sociales et économiques.

Soutenant les efforts de l'exécutif, a-t-il souligné, il est nécessaire d'encourager la construction et la reconstruction de davantage d'écoles, d'hôpitaux, de routes et d'autres infrastructures en tant que principaux gains matériels de la paix, qui a également apporté une certaine stabilité sociale, politique et économique au pays en ces dernières années.

Selon Nelson Cosme, pour ce chemin, chaque Angolais est appelé à des responsabilités, à travailler ensemble pour le développement de l'Angola.

"Nous devons nous engagés pour que la paix et la réconciliation soient les voies appropriées pour évaluer et développer notre pays", a-t-il conclu.