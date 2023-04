Angola: Le PR discute de la coopération économique avec le ministre portugais des Finances

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a discuté ce mercredi, à Luanda, avec le ministre portugais des Finances, Fernando Medina, des relations économiques et financières entre l'Angola et le Portugal, dans le cadre du renforcement de la coopération existante.

En Angola depuis dimanche dernier, le ministre portugais a été reçu, en audience, ce matin, par le Président João Lourenço, au Palais présidentiel à Cidade Alta.

« J'ai eu le privilège d'avoir eu une audience avec le Président de la République. Une réunion très importante, franche et productive, au cours de laquelle nous avons eu l'occasion de faire le point sur les divers sujets de la coopération économique et financière », a déclaré le ministre portugais.

Fernando Medina a dit abordé avec le Chef de l'État angolais des opportunités d'investissement en Angla. Selon la source, João Lourenço a souligné l'importance de diversifier la base économique productive de l'Angola, de renforcer les infrastructures fondamentales et le capital humain.

Selon le ministre, l'objectif est de voir comment le Portugal peut contribuer, à travers ses entreprises et ses instruments financiers, de sorte que, plus rapidement, des projets soient au service de la population.

"La réalisation des investissements, au fond, se traduit par la capacité d'améliorer plus rapidement les conditions de vie des populations, de rendre l'économie plus compétitive et plus moderne, avec de meilleures infrastructures à leur service", a fait valoir le ministre.

D'autre part, Fernando Medina a informé qu'il avait transmis au Président João Lourenço la décision du Portugal d'augmenter la ligne de crédit de 1,5 milliard d'euros à 2 milliards d'euros, pour soutenir davantage de projets d'investissement en Angola.

Il a expliqué que la ligne de financement susmentionnée est permanente, dans le but de financer des projets définis par l'État angolais, avec un délai de remboursement estimé à dix ans, pouvant être étendu à 15 ans, selon les normes internationales et le consensus entre les parties.

"J'ai été très touché par la manière amicale et fraternelle dont s'est déroulé l'audience et nous voulons continuer ce travail de manière très intense, en développant tous les aspects qui peuvent améliorer la vie des citoyens, le plus rapidement possible », a-t-il conclu.

La visite de travail du ministre Fernando Medina se termine jeudi.