Afrique Australe: Angola/Namibie - Échange d'expériences dans les domaines minier et pétrolier

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, se rendra ce mercredi à Windhoek, en Namibie, pour échanger des expériences dans le domaine de l'exploitation minière, du cadastre minier et des hydrocarbures.

Pendant deux jours, la délégation angolaise, dirigée par Diamantino Azevedo, tiendra une réunion technique d'échange d'expériences avec le ministère des Mines et de l'Énergie de la Namibie.

La visite en Namibie du ministre angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz et des cadres supérieurs des institutions sous sa tutelle prévoit la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Angola et la Namibie dans le domaine des ressources minérales et des hydrocarbures.

Selon un ordre du jour du ministère angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz auquel l'ANGOP a eu accès, les deux parties aborderont des questions sur le cadastre minier, la législation et le régime fiscal de l'industrie de la taille du diamant, la recherche et l'exploitation des diamants offshore, ainsi que l'échange d'expériences en termes de législation et régime fiscal de la recherche et de l'exploitation de l'uranium.

Des techniciens de l'Institut national du pétrole (INP) font également partie de la délégation angolaise. Ceux-ci animeront des ateliers sur les mines et les hydrocarbures.

Les deux pays aborderont de l'exploitation et de la production d'hydrocarbures dans les zones réservées de l'Okavango, ainsi que des opportunités d'investissement dans les mines et les hydrocarbures.

La lutte contre le trafic de carburant à travers la frontière commune sera un autre sujet à l'étude, ainsi que les sujets liés à la raffinerie de Lobito et au traitement du cuivre.

La délégation anglaise comprend des cadres séniors de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), de Sonangol, de SODIAM, de l'Institut de réglementation des dérivés du pétrole d'Angola.