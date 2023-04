Congo-Kinshasa: Vital Kamerhe au sujet de la situation économique - « L'espoir est permis, malgré les moments difficiles »

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Economie, Vital Kamerhe, a affirmé, mercredi 5 avril au sujet de l'économie congolaise que « l'espoir est permis, malgré les moments difficiles ».

Il l'a dit à l'issue d'une réunion du Comité de conjoncture économique présidée, le même mercredi à Kinshasa, par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde.

« L'opinion doit retenir qu'il y a une accalmie relative au niveau du marché de change et des biens et services. Mais ce que le Premier ministre voudrait voir, c'est que tous ces efforts qui ont été faits et qui sont traduits en termes d'indicateurs macroéconomiques, se traduisent réellement en baisse des prix sur le marché des biens et des services. Nous avons aussi abordé la problématique du secteur minier. Les recettes, certes, sont en hausse. Nous l'avons constaté aujourd'hui, à la suite du rapport présenté par Mme la ministre des Mines, mais nous allons les augmenter davantage », a expliqué Vital Kamerhe.

Le gouvernement veut ainsi diversifier l'économie jugée jusque-là totalement extravertie.

« Mais l'option qui est levée aussi, c'est la diversification de l'économie. Nous ne voulons plus être dépendant totalement des mines. Et un travail a été confié à l'ECOFIN. Ce travail a été commencé et il est fait par le ministre du Commerce extérieur, qui va nous le présenter très prochainement pour des décisions au niveau du gouvernement. Nous avons finalement chuté sur la question du maïs dans le Katanga, que nous allons résoudre avec le ministre du Commerce extérieur et beaucoup d'autres intervenants. Donc, nous sommes soucieux d'aller très vite vers la diversification de la production dans notre économie, qui est vraiment totalement extravertie », a ajouté Vital Kamerhe.