Congo-Kinshasa: 10 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence (ONG)

En RDC, 10 millions de personnes sont dans un besoin urgent d'aide humanitaire, avertissent dans une déclaration commune Oxfam, CARE International et le Conseil danois pour les réfugiés.

Selon ces trois ONG internationales, cette situation est consécutive à la reprise des affrontements violents impliquant des groupes armés non étatiques. Les trois organisations humanitaires appellent les donateurs à répondre d'urgence à l'appel des Nations unies pour la RDC afin de sauver des vies dès maintenant.

« En raison des violences récentes, des centaines de milliers d'agriculteurs du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri ne sont pas en mesure de commencer la saison culturale pour assurer leur alimentation et leurs revenus. Ils ont été chassés de leurs terres et de leurs maisons.

La poursuite de la violence les pousse maintenant au bord du gouffre », a déclaré Justine Gomis Tossou, directrice nationale d'Oxfam en RDC.

D'après ces ONG, la RDC souffre déjà de la plus grande crise de déplacement interne en Afrique en raison de la violence actuelle. À ce jour, 5,8 millions de personnes dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Tanganyika ont été forcées de fuir leurs maisons. Beaucoup ont dû se déplacer plus d'une fois.

L'insécurité dans les zones de conflit entrave les efforts d'aide et rend plus difficile l'accès aux personnes les plus démunies. Les régions de Walikale, Masisi, Mweso et Lubero sont presque entièrement coupées de l'aide humanitaire vitale, déplorent ces ONG.

Elles indiquent que malgré l'aggravation de la situation humanitaire, seuls 10,2 % des 2,25 milliards de dollars demandés par les Nations unies pour la RDC cette année ont été financés à ce jour.