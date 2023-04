Maroc: Compétition CAF - US Monastir-ASEC Mimosas et Ahly-Raja de Casablanca, les affiches des quarts

Dakar — Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions africaine de football a été effectué mercredi avec en attraction les matchs-chocs US Monastir-ASEC Mimosas et Ahly-Raja de Casablanca.

L'affiche entre les Tunisiens de l'US Monastir et les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas de la Côte d'Ivoire est sans nul doute le match phare de ces quarts de finale de la Coupe de la confédération. Le derby magrébin entre l'USM Alger et AS FAR du Maroc sera également très attendu.

En revanche, l'équipe des Pyramids d'Egypte, un des favoris du tournoi, a bénéficié d'un tirage favorable. Elle sera opposée à l'équipe sud-africaine des Marumo Gallants. Les Rivers United du Nigeria ont hérité de l'équipe de la Tanzanie, Young Africans.

En ligue des champions de la CAF, la rencontre Ahly de l'Egypte et Raja de Casablanca, le remake des demi-finales de la dernière édition, sera l'affiche phare de ces quarts de finale.

L'affiche Simba SC de la Tanzanie et Wydad AC du Maroc, deux grands favoris de la compétition, promet aussi.

Les autres rencontres vont opposer Belouizdad de l'Algérie au Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et l'autre équipe algérienne, le JS Kabilye à l'Espérance de Tunis.

Voici le résultat des deux tirages

- Coupe de la confédération CAF

Pyramids - Marumo Gallants

US Monastir - ASEC Mimosas

USM Alger - AS FAR

Rivers United - Young Africans

- Ligue des champions CAF

Simba SC - Wydad AC

Ahly - Raja Casablanca

Belouizdad - Mamelodi Sundowns

JS Kabilye - Esperance de Tunis