Cameroun: Le GICAM et ECAM fusionnent pour une centrale patronale unifiée.

La cérémonie de signature du traité de fusion entre le Groupement Interpatronal du Cameroun GICAM ET Entreprise de Cameroun ECAM a eu lieu à Douala, le 5 Avril 2023. Elle était ponctuée par les allocutions des présidents respectifs Célestin Tawamba et Protais Ayangma.

15 années durant, la « dissidence économique » qui avait abouti à la création de Ecam avait trop duré. Son président l'a d'ailleurs confessé « Ce mouvement patronal était né à la suite d'une frustration et d'une injustice ». Cette plateforme se réclamait d'un patriotisme économique pour la structuration et l'accompagnement des PME. La défense des thématiques principales de l'entreprise que sont la fiscalité de développement, la croissance des entreprises, la revalorisation du statut de l'entrepreneur... Depuis lors, le Gicam et Ecam avançaient en ordre dispersé.15 ans après, la dissidence a changé de camp. Les prémisses d'un rapprochement entre les deux structures sont observées avec l'arrivée de Célestin Tawamba à la tête du Gicam.

Pour AYANGMA « Avec l'élection du Président Tawamba à la tête du Gicam, les divergences majeures avec l'ancien Gicam disparaissaient objectivement » Le décor d'une fusion entre les deux organisations patronales étaient planté. Devoilé cours de la cérémonie « Apres plusieurs étapes de concertation, nous avons mis en place la coordination patronale. Une plateforme de concertation entre le Gicam et Ecam. Objectifs : harmoniser nos réponses et positions sur les grandes préoccupations économiques et du monde de l'Entreprise »

Cette coordination patronale qui prend effet en 2019 a permis aux deux organisations de mesurer leurs forces et faiblesses en vue de jeter les jalons d'une fusion. C'est désormais chose faite, à l'occasion, Célestin Tawamba a plaidé « la signature du traité de fusion entre Ecam et le Gicam nous oblige à réinventer un patronat nouveau, moderne et plus à l'écoute de nos adhérents » Et, il a surtout rassuré « Nos adhérents, nos entreprises et de façon général le secteur privé sauront à travers cette fusion tirer le meilleur parti d'une centrale patronale plus représentative »

Tout en s'engageant à fédérer les intérêts communs de ses membres et à défendre les valeurs et les apports de l'entreprise dans l'économie nationale, la nouvelle centrale patronale se donne pour objectifs : La réforme du système fiscale des entreprises, la révision de la loi fixant les incitations aux investissements au Cameroun, la reforme du buisines forum, principale plateforme du dialogue public-privé, la révision du code de travail et la revalorisation du Smig.