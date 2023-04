Sénégal: Macky Sall vante la place de la santé dans la promotion d'un capital humain de qualité

Dakar — Le chef de l'Etat, a rappelé mercredi, au gouvernement la place primordiale de la santé des populations dans la promotion d'un capital humain de qualité.

Présidant la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, Macky Sall est revenu sur l'évaluation des performances du secteur de la santé et l'accélération des réformes pour un système de santé performant en perspective de la célébration, vendredi, de la journée mondiale de la santé.

Il a saisi l'occasion pour rappeler au Gouvernement la place primordiale de la santé des populations dans la promotion d'un capital humain de qualité, rapporte le communiqué ayant sanctionné cette rencontre.

Le chef de l'Etat a, notamment, salué la mise à disposition exceptionnelle de ressources, équipements et moyens logistiques adéquats au secteur de la santé, dans la réalisation des infrastructures sanitaires de dernière génération à Dakar et dans les autres régions, le recrutement annuel d'un nombre significatif de personnels médicaux et paramédicaux et l'amélioration de la qualité des offres de soins et la motivation des agents de santé.

Macky Sall a ainsi demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'intensifier, avec le concours des acteurs impliqués, les réformes dans le secteur, afin d'élargir et de consolider les importants investissements réalisés par l'Etat pour améliorer la santé des populations à des coûts optimisés.

Le Chef de l'Etat a rappelé l'urgence de la finalisation de l'évaluation de la réforme hospitalière de 1998, mais, surtout, de l'actualisation de la réglementation sur les tarifs des consultations et analyses médicales dans les structures publiques et privées de santé.

Il a, en outre, indiqué l'impératif de poursuivre la modernisation des services d'accueil et d'urgence (SAU), et le processus de certification des établissements de santé publics et privés, "entités qui doivent être davantage auditées et contrôlées avec le renforcement des inspections techniques et financières régulières du ministère de la Santé", a-t-il fait valoir.

le chef de l'Etat a dans le même temps demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale de veiller au suivi permanent du secteur de la pharmacie et du médicament, au regard des investissements sans précédent portés par l'Etat et les transformations notables engagées pour asseoir la souveraineté pharmaceutique du Sénégal.

Au demeurant, le président de la République a invité le ministre de la Santé à examiner avec les acteurs, l'efficacité de la carte sanitaire actuelle, au regard de l'évolution de la population, de l'accentuation de l'urbanisation du pays, des besoins exprimés dans les différentes localités et des défis sanitaires liés aux enseignements tirés de la gestion de la pandémie de COVID-19.

Macky Sall a enfin demandé , au Premier ministre de veiller au suivi permanent du contrôle de l'ouverture et du fonctionnement des établissements de formation aux métiers de la santé.