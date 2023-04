Afrique: Le FMI et la République du Bénin sont parvenus à un accord au niveau des services sur la conclusion de la deuxième revue au titre du Mécanisme Elargi de Crédit et de la Facilité Elargie de Crédit

document

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes des services du FMI qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un pays. Les opinions exprimées dans cette déclaration sont celles des services du FMI et ne sont pas nécessairement celles du conseil d'administration.

Washington, DC: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Constant Lonkeng, a séjourné à Cotonou du 22 mars au 5 avril 2023, pour évaluer les développements économiques récents et les progrès du Benin au niveau de ses engagements dans le cadre du programme appuyé par le FMI. Le Conseil d'administration du FMI a approuvé, le 8 juillet 2022, un accord mixte MEDC/FEC pour le Bénin d'un montant de 638 millions de dollars (équivalent à 391 % de la quote-part) (voir le communiqué de presse N° 22/252 ), pour aider à répondre aux besoins de financement urgents et soutenir le progrès vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable (voir le Focus-Pays Du FMI )

À l'issue de la mission, M. Lonkeng a fait la déclaration suivante :

« L'économie béninoise se solidifie. La réponse bien équilibrée des autorités aux chocs externes, soutenue par un financement anticipé au titre du MEDC/FEC, a renforcé la confiance des investisseurs. Les estimations suggèrent une expansion de l'activité économique accrue de 6,3 % en 2022, sous l'impulsion du secteur de la construction et d'une bonne récolte agricole. Les perspectives demeurent favorables grâce notamment à l'expansion de la zone économique spéciale et la modernisation du port de Cotonou, mais la fragmentation géoéconomique au niveau mondial présente un risque important, et la guerre prolongée en Ukraine et la situation sécuritaire régionale difficile pèsent sur les comptes extérieurs et la sécurité alimentaire.

« Les performances au titre du programme sont très solides -- tous les objectifs quantitatifs pour fin septembre et fin décembre 2022 ont été atteints. Face au coût budgétaire élevé associé à la guerre en Ukraine et aux enjeux sécuritaires dans le Sahel, les autorités ont intensifié leurs efforts de mobilisation des recettes et priorisé les dépenses, respectant ainsi les paramètres du programme budgétaire. Ils ont, par ailleurs, poursuivi l'extension de la couverture des cantines scolaires pour contenir entre autres, les risques d'insécurité alimentaire.

« La consolidation des finances publiques se poursuit, après trois années d'assouplissement justifié dans un contexte de chocs exogènes récurrents et sévères. En même temps, et en cohérence avec la position courante à l'échelle de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine, la convergence vers un déficit budgétaire global de 3% du PIB est reportée de 2024 à 2025 dans le cadre du programme. Conjugué à une mobilisation soutenue des recettes intérieures--ancrée dans la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme des autorités--cela contribuera à faire face aux besoins importants de développement du Bénin tout en préservant la crédibilité du cadre budgétaire à moyen terme.

« Le rythme de mise en oeuvre des réformes structurelles reste soutenu. En particulier, les autorités ont publié le diagnostic de la gouvernance conduit par le FMI et adopté une stratégie d'inclusion financière. Un plan d'actions national pour mettre en oeuvre les principales recommandations du récent diagnostic de la gouvernance est en cours de préparation. Dans le même sens, le cadre de réforme du programme est renforcé avec les mesures portant sur l'opérationnalisation du haut-commissariat à la prévention de la corruption et de la cour d'appel de commerce, et la rationalisation des comptes bancaires de l'État dans le cadre de la réforme en cours du Compte Unique du Trésor.

« La mission a souligné la nécessité d'accélérer l'opérationnalisation complète du registre social unique identifiant les ménages pauvres à travers le Bénin dans un monde plus assujetti aux chocs qui affectent de manière disproportionnée les pauvres. L'infrastructure du registre social permettra de déployer les divers programmes d'assistance sociale au moment où le gouvernement élimine graduellement les contrôles temporaires des prix et des mesures de subventions introduites pour protéger le pouvoir d'achat des populations.

« L'équipe a rencontré M. Wadagni, Ministre d'État, Ministre de l'Économie et des Finances, M. Bio Tchané, Ministre d'État, Ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, M. Dagnon, Conseiller spécial du Président de la République, M. Quenum, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation , M. Assilamehoo, Directeur national de la BCEAO, le Général Bada, Directeur du Cabinet Militaire du Président de la République, des hauts fonctionnaires de l'administration béninoise, les représentants de l'Assemblée Nationale, la société civile, des bailleurs de fonds, l'association des agriculteurs, l'association des banques et autres représentants du secteur privé, ainsi que les étudiants.

« L'équipe du FMI tient à remercier les autorités béninoises et les diverses parties prenantes pour leur accueil chaleureux à Cotonou et pour les entretiens de qualité qui ont été ouverts et candides. »