Sénégal: Ligue 1 ( 13e journée retard) - Génération Foot/Linguère et CNEPS/ As Pikine en rattrapage

Le championnat de Ligue 1 fera une mise à jour de son calendrier avec les deux matchs retard de la 13e journée, programmés ce mercredi. Après le report de leur rencontre du 19 février dernier, l'As Pikine et le CNEPS Excellence de Thiés se retrouvent ce mercredi 5 avril au stade Maniang Soumaré. En quête d'une place au classement, Génération foot accueillera sur sa pelouse, une équipe de la Linguère de Saint Louis, mal au point et soucieuse de se dégager de la zone rouge.

La Ligue 1 sera en rattrapage ce mercredi 5 avril, avec deux matchs retard pour le compte de la 13e journée du championnat. La première affiche opposera au stade Maniang Soumaré de Thiès, le CNEPS Excellence à l'As Pikine. Leur rencontre du 19 février dernier avait fait l'objet d'une annulation suite à un arrêté du préfet du département de Thiés qui avait évoqué des raisons de risques de troubles à l'ordre public. Ce, suite aux tensions internes que la formation thiéssoise a traversées et qui mettaient en conflit l'actionnaire majoritaire et une autre entité du club. Après avoir accroché samedi dernier à domicile, leur premier succès de la saison face au Jaraaf, les Thièssois tenteront d'enchaîner et d'entrevoir avec plus de confiance la course pour le maintien. La tâche ne sera pas simple devant des Pikinois qui ont eux réussi à faire sensation en surprenant à domicile, lors de la précédente journée, le leader Diambars( 0-1).

L'autre affiche du jour opposera au stade Djibril Diagne de Déni, Génération Foot à la Linguère. Une confrontation qui a elle été décalée en raison de la Can U20 en Egypte où l'Académie de Déni Birame Ndao devrait présenter six joueurs dans l'effectif de la sélection nationale du Sénégal. Auteur à domicile d'un probant succès (2-1) lors du derby rufisquois face à Teungeuth FC ( 4e, 24 points) et qui leur a permis de décrocher trois places au classement, les Grenats (7e, 20 points) tiennent aujourd'hui une bonne occasion d'intégrer le podium occupé encore par le trio Diambars, Guédiawaye et Casa Sport. A l'opposé, la formation saint- louisienne est quant à elle prévenue car un mauvais résultat risquerait de peser dans la course. Au sortir d'une défaite essuyée le week end dernier face à Dakar Sacré coeur, la Linguère se trouve actuellement dans cette mauvaise posture et se cantonne dans la zone de relégation (13e, 13 points). Elle a donc grandement besoin de points pour ne pas compliquer davantage ses chances de maintien dans l'élite.