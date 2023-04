Sénégal: Fête de l'indépendance à Matam (nord-est) - Le gouverneur annonce le relèvement des effectifs des FDS et le renforcement des équipements

A l'instar des autres régions du pays, Matam a vibré au rythme de la célébration du 4 avril, pour la commémoration du 63ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Après la grande mobilisation enregistrée, avant-hier lundi, durant la marche de retraite aux flambeaux, des milliers de personnes ont affronté hier mardi matin, en cette période de Ramadan et de Carême, la chaleur caniculaire qui sévit dans cette partie nord du pays, pour assister au grand spectacle du défilé civil et militaire qui sacre l'événement de la célébration de la fête du 4 avril.

Une programmation exceptionnelle qui s'est cristallisée de la prestation de plus de 680 élèves en provenance des écoles du préscolaire, de l'élémentaire et du secondaire, des structures de la Croix-Rouge, des éclaireurs, des mouvements de jeunesse et des Agents de sécurité de proximité (ASP), des apprenants des Centres de formation professionnelle, les anciens combattants, les militaires et paramilitaires qui ont défilé dans la cohésion et l'harmonie. Sans oublier, les membres des associations sportives et culturelles, des associations féminines qui ont également pris part à la fête, devant les autorités civiles et militaires et les populations.

Une fervente communion entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations, de l'avis du gouverneur de région, qui a saisi l'occasion pour rendre un hommage mérité aux anciens combattants, avant de magnifier le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité et leur engagement dans l'exercice de leur devoir. Avec la même verve, Mouhamed Makhtar Watt, qui s'est honoré de la forte présence des populations et de la mobilisation de la jeunesse, a exprimé ses sentiments de reconnaissance à l'ensemble des élèves qui ont défilé.

MONTEE EN PUISSANCE DES FORCES DE SECURITE ET DE DEFENSE DANS LA REGION

Profitant de son adresse à la fin du défilé, le gouverneur de la région a relevé l'importance du thème de ce 04 avril, « Forces de défense et de sécurité, et préservation des ressources naturelles », en insistant sur l'intérêt qu'il revêt pour la région qui compte un capital ligneux très important (Ranérou-Ferlo), avec un taux de classement supérieur à 80 % et une réserve de faune. De l'avis de l'autorité administrative, l'évocation de ce thème d'actualité dont la pertinence trouve un réel contenu dans la région de Matam, milite en faveur d'une prise de conscience de la nécessité de préserver les ressources naturelles, d'autant plus que les risques sont réels. Pour affirmer que «de plus en plus le capital ligneux continue de faire l'objet d'une exploitation illégale à travers la carbonisation mais également l'utilisation à des fins de bois de chauffe». Entre autres menaces, auxquelles s'ajoutent les nombreux cas de feu de brousse que l'on enregistre chaque année, où l'on trouve en premier lieu les Eaux et Forêts et souvent les Sapeurs-pompiers, lorsque les feux gagnent les concessions.

A cet égard, l'autorité administrative qui s'est réjoui du travail abattu par les Forces de défense et de sécurité de la région, a salué leur satisfaisante implication dans la préservation des ressources naturelles. «Dans la lutte consacrée à la préservation des ressources naturelles, aux côtés des Eaux et Forêts, il y'a également l'armée et la gendarmerie qui à travers leurs missions de sécurisation quotidiennes participent à la préservation», déclare le gouverneur de région. Avant d'informer de la montée en puissance des Forces de sécurité et de défense dans la région qui porte sur le relèvement des effectifs des différents corps, et le renforcement des équipements. Une motivation, selon lui, de l'Etat central, au regard de la position géographique, voir stratégique de la région, pour un bon maillage du dispositif sécuritaire.