Ile Maurice: «Constituency clerk» - Sheikh Mukhtar Hossenbocus dénonce Osman Mahomed

Enième déposition contre un membre de l'opposition hier au CCID. Cette fois, c'est le député du n°2 qui est ciblé avec une accusation d'avoir détourné l'argent destiné à payer son Constituency Clerk.

En compagnie de son homme de loi, Ashley Hurhangee, Sheikh Mukhtar Hossenbocus s'est présenté au bureau du Central Criminal Investigation Department, hier. Cet ancien Constituency Clerk d'Osman Mahomed accuse le député de la circonscription n°2 de détournement de fonds publics. Selon Sheikh Mukhtar Hossenbocus, le député rouge ne lui aurait pas payé son salaire pendant au moins six ans, soit un montant qu'il estime à Rs 1,2 million, cela jusqu'au moment où il a soumis sa démission (fin septembre 2022).

L'ancien Constituency Clerk a expliqué aux policiers que depuis 2016 jusqu'à 2022, Osman Mahomed n'a cessé de remettre à plus tard le paiement. «Je pensais qu'il allait me récompenser à chaque fin d'année, mais je ne recevais rien. Quand je lui demandais de me payer, il n'arrêtait pas de me dire qu'il me nommera adviser lorsqu'il serait ministre. Six mois sont passés depuis mon départ en 2022, mais il ne m'a jamais appelé pour me dire de venir récupérer mon dû», a soutenu l'ancien Constituency Clerk. Cet ancien lord-maire avait adressé une lettre au leader rouge, en septembre dernier, reprochant à Navin Ramgoolam de ne plus être à l'écoute des membres du parti.

Cette affaire fait étrangement écho à celle de Simla Kistnen. Selon les relevés de la MRA, la veuve de Soopramanien Kistnen était la Constituency Clerk de Yogida Sawmynaden, alors ministre du Commerce, et touchait un salaire de Rs 15 000. Alors que ce n'était pas le cas.

Le député travailliste : «c'est une persécution politique»

Le député travailliste ne veut pas commenter le contenu de la plainte contre lui. «Je n'en ai pas encore pris connaissance pour la bonne et simple raison que la police ne m'a même pas encore convoqué», nous dit-il. Pour lui, cette affaire sent la persécution politique. Et de nous rappeler qu'il a refusé d'assister à la réunion du conseil d'administration de la «Mauritius Renewable Energy Agency» (MARENA) après les allégations contre un «Parliamentary Private Secretary» dans le sillage de l'affaire de terrain de chasse à Grand-Bassin.

Dans l'entourage d'Osman Mahomed, on nous rappelle que Sheikh Mukhtar Hossenbocus, celui qui a déposé plainte contre lui au CCID hier, a rejoint le MSM six mois après sa démission comme «Constituency Clerk» du premier député de la circonscription n°2. La troisième personne qui était aux côtés de Sheikh Mukhtar Hossenbocus hier, aux Casernes centrales, est Jaleel Sairally. On nous signale qu'il serait un agent recruteur notoire du MSM au n°2. «Les prises de position d'Osman à l'Assemblée nationale mardi contre le vote de plusieurs milliards de roupies, surtout sur le gaspillage des fonds publics, ont fait de lui une cible de choix du gouvernement», nous dit un de ses proches.