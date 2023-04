Ile Maurice: Parlement - L'opposition accentue la pression sur l'Attorney General

Comme annoncé par l'opposition, elle ne lâche pas Maneesh Gobin, ministre de l'Agro-industrie. Ehsan Juman, député du Parti travailliste (PTr), aura une question sur le terrain à bail octroyé à The Eco Deer Park Association à Grand-Bassin, alors que le président du Mouvement militant mauricien (MMM), Reza Uteem, est plus direct. Il demandera à l'Attorney General si un de ses proches ou lui-même a rencontré un des protagonistes ayant entamé des démarches pour obtenir le terrain de Grand-Bassin et s'il est au courant des allégations de corruption pour un montant de Rs 3,5 millions.

La question de Patrick Assirvaden va dans le même sens. Le député du PTr veut savoir si Maneesh Gobin était en visite sur le terrain octroyé à The Eco Deer Park Association en septembre 2020 et qui était en sa compagnie. Au Parti mauricien socialdémocrate, Patrice Armance cherchera à savoir si l'Integrity Reporting Services Agency a ouvert une enquête sur Jean Hubert Celerine et ses prête-noms.

Arvin Boolell, député du PTr, fera son retour au Parlement mardi prochain, après plusieurs séances de suspension. Parmi ses questions, il y a l'abus sexuel sur les enfants et la coopération entre pays s'agissant des criminels et des suspects. Plusieurs autres membres de l'opposition ont également déposé leurs questions ont bureau du clerk de l'Assemblée. La députée Karen Foo Kune, du MMM, s'intéresse également à l'exploitation sexuelle des enfants dénoncée par les Nations unies.

Patrice Armance revient avec une question sur les ventilators inutilisables, achetés par le ministère de la Santé. Toujours dans le domaine de la santé, Farhad Aumeer aura une question sur le manque de produits pharmaceutiques et une autre sur l'entretien des hôpitaux régionaux.

Dans le secteur de l'éducation, Mahend Gungapersad s'intéresse au nombre de gymnases dans les collèges et de salles spécialisées dans les «académies». Pour sa part, Khushal Lobine veut connaître le nombre de jeunes interpellés sous l'influence de la drogue ou impliqués dans des affaires de drogue depuis 2015, alors que Stéphanie Anquetil a deux interpellations concernant les shelters.

Arianne Navarre-Marie a une question sur le nombre de détenus dans les prisons. Richard Duval veut, lui, savoir si des étrangers se sont fait inscrire sur la liste des électeurs et combien sont-ils, leur nationalité et de quelle circonscription. Au MMM, Aadil Ameer Meea aura une question sur le paiement de la pension. Le budget alloué par le gouvernement au conseil de district de Rivière-Noire figure parmi les questions de Franco Quirin. Le député Michael Sik Yuen a une question sur la foire de l'agriculture organisée par le gouvernement et une autre sur le Forum à Curepipe. Son collègue Fabrice David s'inquiète de la pollution à Montagne-Jacquot, à Pointe-aux-Sables, tandis que Deven Nagalingum aura une question sur le vol direct Maurice-Chennai.