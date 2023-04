Madagascar: Rocade - Devenue zone rouge de l'insécurité

En début de soirée, une dame de la quarantaine qui allait rentrer chez elle a été victime d'un vol avec violence.

Un groupe de malfrats s'en est pris à elle tout en lui assénant des coups d'objet en bois au niveau de la tête. La victime est tombée par terre, le visage plein de sang. L'acte a failli lui coûter la vie. Heureusement que d'autres passants étaient vite accourus à son secours pour l'évacuer dans un centre de santé. La femme s'en est sortie avec plusieurs points de suture au niveau du visage. Les malfrats lui ont dérobé un téléphone portable. L'acte est impensable : toute une violence envers une femme sans défense, rien que pour un téléphone portable. Une scène pareille tend à devenir monnaie courante sur cette nouvelle route. Les usagers de la rocade Est sur cet axe qui passe par Ambohimahitsy se plaignent de l'insécurité grandissante sur place.

Bon nombre d'automobilistes ont été victimes de vol avec effraction avec un mode opératoire un peu hors du commun. Les bandits jettent un oeuf sur le pare-brise. Si le chauffeur utilise l'essuie-glace, la visibilité sera nulle et la voiture obligée de s'immobiliser. A ce stade, les bandits agissent rapidement pour commettre leurs basses besognes. Les piétons ne sont pas non plus épargnés de cette insécurité galopante sur la rocade, une autoroute pourtant à l'apparence calme, mais devenue actuellement un terrain fertile du banditisme.

Une ronde périodique de la part des forces de l'ordre s'impose sur place pour éviter que la rocade ne soit le théâtre quotidien des pègres. La rocade est l'une des rares infrastructures qui demeurent une fierté de la capitale et elle ne mérite pas de devenir le terrain des actes malsains. Des gens avancent que les forces de l'ordre sont trop figées pour assurer la fluidité de la circulation et restent bloquées sur les ronds-points. « Ils devraient se déployer un peu partout et opérer des descentes inopinées plutôt que de rester à un endroit précis tous les jours », suggère un usager de la nouvelle route rocade.