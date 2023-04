Madagascar: HVM - « La situation actuelle est un préjudice aux principes démocratiques », selon Rivo Rakotovao

Ce parti estime que la HCC et la CENI doivent faire preuve de neutralité pour assurer un processus électoral libre, juste et transparent, respectant les principes démocratiques.

Le parti HVM a adressé une lettre ouverte à la HCC et à la CENI sur ce qu'il qualifie de violation des dispositions de la Constitution en matière des droits de l'homme et des principes de la liberté d'expression et d'opinion. Dans cette lettre, ce parti de souligner que « la situation actuelle porte préjudice aux principes démocratiques en privant une partie de la population de son droit à l'expression, et porte également atteinte aux principes républicains en violant les principes légaux internationaux et constitutionnels, en empêchant des membres du Parlement, en tant qu'Institution de la République, d'exercer ces missions et de s'exprimer librement ». Faisant sans doute allusion à l'annonce faite par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Justin Tokely portant sur la réglementation de toutes manifestations politiques et réunions publiques sur le territoire malgache.

Mesures de restriction

Et d'enchaîner que « les moyens d'actions des élus sont astreints à des mesures anticonstitutionnelles car le principe de séparation de pouvoir est bafoué par l'exécutif. Il importe de soulever que nous sommes soucieux de l'application à aveuglette de l'article 60 de la Constitution sous les yeux des Assemblées parlementaires...Des mesures spécifiques prises par l'exécutif paralysent l'opposition et les opposants à travers des actes d'intimidations, les mesures de restriction se renforcent de jour en jour, alors qu'aucune disposition sur l'État d'urgence n'a été prise conformément à la disposition de l'article 61 de la Constitution. Empêcher un ancien président de la République de circuler librement dans le pays envoie un signal négatif aux citoyens, semblable aux restrictions imposées durant les moments sombres du confinement dû à la propagation du Covid-19».