Madagascar: Appui aux ménages vulnérables - 47 districts bénéficieront des filets sociaux de sécurité

Les ménages les plus démunis seront les plus ciblés par l'initiative de mise en place des Filets sociaux de sécurité et résilience.

Les textes officialisant le financement de cette initiative de protection sociale par l'IDA (Association internationale de Développement), une institution de la Banque mondiale, ont été adoptés hier en conseil des ministres.

Les Filets sociaux de sécurité et résilience sont ainsi destinés aux ménages les plus vulnérables. 47 districts répartis dans 15 régions de Madagascar en bénéficieront, avec en priorité, un volet consacré au soutien alimentaire et à la nutrition.