Madagascar: Semaine de la Télécommunication - Mise en avant du savoir-faire des étudiants du 11 au 14 avril

Des concours de projets, des conférences et diverses activités sont au programme de la Semaine de la Télécommunication organisée par les étudiants de l'ESPA, avec l'appui de Telma. Lequel a annoncé que ses 1 600 sites mobiles passeront tous en 4G.

Mettre en lumière le savoir-faire et l'engagement des étudiants. Tel est l'objectif annoncé par le Comité d'organisation de la Semaine de la Télécommunication 2023, qui sera célébrée du 11 au 14 avril. En effet, il s'agit d'un événement du Groupement des Etudiants en télécommunication de l'ESPA (Ecole supérieure polytechnique d'Antananarivo) Vontovorona, qui permettra également aux acteurs des TIC de se rencontrer et d'échanger sur l'actualité des télécommunications. « La télécommunication est devenue un secteur phare de l'économie. Les investissements réalisés chaque année par Telma permettent aux entreprises de l'île de voir sereinement leur avenir dans un monde de plus en plus connecté. L'accélération des innovations augure une véritable révolution multisectorielle, où Madagascar peut jouer un rôle important en Afrique. Pour rester à la pointe de la Technologie, le pays a besoin d'ingénieurs issus de formations supérieures de qualité et en particulier de l'ESPA. Cette semaine des télécommunications est une opportunité de découvrir le savoir-faire et l'engagement des étudiants », a indiqué le Comité d'organisation, lors de la conférence de présentation de l'événement.

Programme

Le 11 avril, une conférence d'orientation métier pour les étudiants sera au programme de la Semaine de la Télécommunication. L'après-midi, se tiendra la finale e-sport à l'issue de laquelle seront connus les six gagnants. Un concours de mini-projets est également prévu le 12 avril et récompensera les trois gagnants des trois spécialités en télécommunication à l'ESPA. Le 13 avril sera consacré à une journée de jardinage et de matchs interclasses de foot, de basket et de volley à l'issue desquels seront récompensés les équipes gagnantes et les meilleurs supporters. Enfin le 14 avril, l'ESPA organisera une grande réception pour accueillir les nouveaux étudiants.

Évolution

De son côté, Telma, partenaire de l'événement met en avant son engagement pour développer le secteur des télécommunications à Madagascar. Cet opérateur se positionne comme précurseur de la technologie 5G dans la Grande-île et en Afrique. « L'amélioration des services en télécommunication nécessite le déploiement d'infrastructures et de technologies de pointe. C'est ce que nous avons fait et nous détenons aujourd'hui la couverture la plus vaste du pays », ont indiqué ses représentants, lors de la conférence de présentation. Par ailleurs, outre les 1600 sites mobiles qui passeront en 4G, Telma a également annoncé la mise en place de 500 autres sites pour les 20 prochaines années, afin de connecter tous les habitants du pays.