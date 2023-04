Madagascar: Conseil des ministres - Vague de nomination de hauts responsables

La valse de nouveaux responsables a marqué ces dernières semaines au ministère de la défense nationale.

Hier encore, le Conseil des ministres vient d'entériner la nomination de quelques officiers qui vont faire leur entrée à Ampahibe. Il s'agit, notamment, du vice-amiral Jacquy Honoré Ga, qui va occuper le poste de coordonnateur général des projets au niveau du département de Josoa Rakotoarijaona. Le contre-amiral Sam Hieng Twion Kalobe Mickael, pour sa part, sera le nouveau Major général de la marine nationale. Si le contre-amiral Gabriel Tsiriniaina, en revanche, se hisse au sommet de la hiérarchie de la marine en étant le nouveau chef d'état-major.

Le colonel Autrick Jaonasy a été, quant à lui, nommé directeur de la sécurité au sein du ministère de la défense nationale. Au niveau du ministère du développement numérique, des postes et de la télécommunication, le directeur des projets, Tahiry Rajaonarisoa, vient d'être promu directeur général des opérations et de la vulgarisation des Tics. Dina Hariniry Rakotomalala sera la nouvelle directrice générale des transports maritime, fluvial et aérien, au sein du ministère du Transport.

La ministre de la justice a aussi décidé de limoger le directeur général de l'administration pénitentiaire et vient de nommer Arsène Ralisaona à ce poste. La réunion hebdomadaire de l'exécutif a également procédé aux nominations du nouveau préfet d'Ihosy, Navalona Randrianaivojaona, et du chef de district de Belo sur Tsiribihina, Jean Baptiste Fanomezantsoa. Au sein du ministère de la sécurité publique, les nouveaux directeurs régionaux à Atsimo Andrefana et Androy sont respectivement, Manahy Randianirina et Patrick Chrétien Ralahinirina. En somme, 25 nouvelles nominations ont été entérinées hier par le conseil des ministres.