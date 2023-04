Madagascar: Toliara - Jean Claude Vinson, un défenseur de la cause des Mikea

Les débats sur la reprise des activités minières de Base Toliara touchent tous les aspects. Jean Claude Vinson, un environnementaliste « ami » des Mikea, estime pour sa part que les exploitations de Base Toliara ne sont pas une menace pour cette tribu nomade.

Côtoyant d'une façon régulière les Mikea depuis une trentaine d'années, Jean Claude Vinson est devenu un militant écologiste qui défend leur cause.

Passionné

Le combat qu'il mène pour la protection de cette tribu l'a mené à créer l'association « Mikea Forest », dont la principale mission consiste à éduquer et sensibiliser sur l'environnement. Il est également le fondateur d'une école communautaire à Bedo, dans le fokontany Vorea, du district de Morombe, qui a comme principal objectif de donner aux jeunes Mikea une pédagogie accomplie. Ce passionné de l'histoire et de la vie des Mikea n'avait que 8 ans quand il a commencé à s'intéresser à la vie de la tribu. Un enseignant de l'époque lui a alors raconté son voyage en tribu Mikea. C'est ainsi que Jean Claude Vinson a décidé de s'y rendre à son tour. Mais au lieu d'y aller pour une simple exploration de terrain, il réalise, avec l'aide du cinéaste Jean Pierre Dutilleux, l'un des premiers films sur cette tribu nomade en 1995. Jean-Claude Vinson se considère, et est considéré comme « l'ami » des Mikea.

Pas de grande menace

L'homme se prononce aussi sur les impacts de Base Toliara sur la vie des Mikea. Pour lui, il n'y pas de grande menace. « Nous sommes loin d'une menace de Base Toliara. Déjà, il y a la RN9 qui sépare Ranobe de la forêt Mikea. La limite Nord de la mine de Ranobe est à une distance d'environ 55 km de la limite Sud de la forêt des Mikea », précise-t-il. Faut-il, en effet rappeler que le périmètre de Base se trouve dans le district de Toliara II, dans les communes d'Ankilimalinika et Tsiansiha, à 5 km au Nord-Est de Ranobe et à 8 km à l'Est d'Ankilimalinika, dans la plaine de la Manombo, au pied de la falaise calcaire de la Mahafaly. Au contraire, Base Toliara travaille avec l'Association Mikea et apporte son assistance à l'école communautaire dans le village de Bedo. L'entreprise finance notamment les déjeuners des élèves et les aide à être assidus en leur dotant de fournitures scolaires.

« Les Mikea s'entendent avec tous ceux qui les protègent et qui les aident. Et il y a une bonne entente dans le sens où Base Toliara ne détruit pas leur lieu de vie et leur forêt. Base Toliara leur a donné un coup de main alors que ce projet minier est très loin de la forêt des Mikea » soutient l'environnementaliste. Base Toliara a, par ailleurs, toujours considéré que le peuple Mikea et sa forêt constituent un des éléments importants de la spécificité culturelle et environnementale du Sud-Ouest de Madagascar. Et cette compagnie minière a toujours soutenu l'activité de l'association Mikea qui a pour principal objectif de sensibiliser sur les spécificités culturelles Mikea, de soutenir la protection de l'environnement et d'appuyer le volet éducation.