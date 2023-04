Madagascar: Couronnement de Charles III - Yvette Sylla invitée par la monarchie britannique

L'évènement sera historique pour la Grande Bretagne. Le couronnement de Charles III aura lieu en mai prochain dans le cadre d'une cérémonie mémorable afin de marquer la date d'une pierre blanche.

Madagascar ne sera pas en reste pour assister à ce moment historique britannique. Mardi dernier, l'ambassadeur britannique, David William Ashley, a invité la ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla, au couronnement du Roi Charles III, à Londres. Le diplomate a rendu visite au membre du gouvernement pour officialiser cette invitation mais il a également saisi l'occasion, selon le compte rendu du ministère des Affaires étrangères, pour « discuter des axes de coopération bilatérale ainsi que des sujets d'intérêt commun à l'échelle internationale ».

Par ailleurs, Yvette Sylla, a également rencontré, mardi dernier, l'ambassadrice d'Egypte, Rabab Said Abdou Abdelhadi. La mise en place d'une commission mixte entre les deux pays est en perspective pour « maintenir les discussions de haut niveau » relatives à la coopération que les deux parties, selon le ministère des Affaires étrangères, souhaitent diversifier sur la promotion du commerce et de l'investissement, l'agroalimentaire, l'agriculture, la sécurité alimentaire et la gestion de l'eau. La coopération entre les deux pays s'est particulièrement renforcée dans le domaine des infrastructures avec la construction de l'autoroute reliant Antananarivo à Toamasina, qui a été confiée à l'entreprise égyptienne SAMCRETE.

Le renforcement de la coopération bilatérale avec l'Indonésie est également au centre des discussions entre son ambassadeur, Benny Yan Pieter Siahaan, et la cheffe de la diplomatie, Yvette Sylla, mardi dernier. Les parties ont également discuté de la 8ème réunion des hauts fonctionnaires des États archipels et insulaires (AIS) prévue se tenir à Madagascar au mois de juillet, ainsi que du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui se tiendra à Bali en octobre, durant cet entretien à Anosy.